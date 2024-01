Lionel Messi ganó el Premio The Best de la FIFA al mejor jugador del mundo

Desde que los premios The Best comenzaron a entregarse, en 2016, Lionel Andrés Messi siempre estuvo entre los futbolistas candidatos a quedarse con el trofeo. El capitán de la Selección Argentina rompió un nuevo récord en su carrera y obtuvo su tercer galardón que otorga la FIFA. Conocé todos sus premios y repasá los detalles

En las ocho ediciones de los premios The Best, el galardón al mejor futbolista se repartió siempre entre cuatro jugadores. Messi lo ganó en tres ocasiones (2019, 2022, 2023) y se convirtió en el más ganador del título.

Además de las consagraciones, el rosarino siempre estuvo dentro de los destacados: fue segundo en el 2016, 2017 y 2021, mientras que ocupó el tercer puesto en el 2020. Y solamente en la edición 2018, que ganó Luka Modric, se quedó afuera del podio.

Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, quienes no estuvieron en la lista de candidatos este año, lo consiguieron en dos oportunidades y lo siguen en el listado al astro argentino.

Todos los premios The Best que ganó Messi

El primer The Best que recibió Lionel Messi fue en la cuarta edición de los premios, en 2019, cuando todavía jugaba para Barcelona. Durante esa temporada fue campeón de La Liga, semifinalista de la Champions League, finalista de la Copa del Rey y tercero en la Copa América de Brasil con la Selección Argentina. Compartió la terna de nominados junto a Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk. En esa campaña, el capitán del conjunto albiceleste había marcado 54 goles en 58 partidos entre el club y el combinado nacional.

Su segundo galardón lo recibió en febrero de 2023, cuando la FIFA lo coronó como el mejor de 2022. Ese año, Messi fue campeón de la Ligue 1 con el PSG, ganó la Finalissima ante Italia en Wembley y coronó con el Mundial de Qatar 2022 con Argentina. En la votación final superó a Mbappé, compañero en París y subcampeón del mundo, y a Benzema, triunfador de la Champions League.

Todos los ganadores del premio The Best

Cristiano Ronaldo (2016)

Cristiano Ronaldo (2017)

Luka Modric (2018)

Lionel Messi (2019)

Robert Lewandowski (2020)

Robert Lewandowski (2021)

Lionel Messi (2022)

Lionel Messi (2023)

