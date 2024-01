Premio The Best: el hincha de Colón que ganó la categoría "Mejor afición del año"

Daniel “Toto” Iñiguez ganó el Premio The Best a la “Mejor afición del año” por su tierno y emotivo momento que se volvió viral cuando estaba alimentando a su hijo de dos meses en la tribuna popular del estadio Brigadier López, la casa de Colón de Santa Fe, durante un encuentro ante Barracas Central por la Liga Profesional.

“Tiziano nació el 31 de marzo y el partido fue en mayo así que tenía casi dos meses. Cómo no hacía mucho frío con Fernanda (su pareja) lo llevamos. Al próximo partido jugamos de visitante, entonces al siguiente de local lo volvimos a llevar”, explicó Iñiguez en una entrevista cuando el momento se hizo viral.

"Esta mañana me levanto y tuve que llevar mi celular a reparación, porque no me cargaba, cuando vuelvo a tomar unos mates mi mujer me dice 'mira todo lo que me están mandando, saliste nominado' y no lo podía creer. Creía que era una noticia como fue con la foto y el video viral, pensábamos nada más en eso. Enloquecido cuando me di cuenta que era de verdad y todos nos mandaban, no caíamos", agregó sobre el llamado para los nominados.

En un encuentro, correspondiente a la decimoséptima fecha de Liga Profesional entre Colón y Barracas Central, se pudo ver a “Toto” con una mamadera en su mano derecha con el bebé en sus brazos durante el entretiempo en la tribuna local del estadio santafesino. El momento causó emoción en los usuarios de las redes y le valió el premio The Best.