Este jueves, River confirmó la llegada del volante Rodrigo Villagra, que firmarán un contrato hasta diciembre de 2027 y es la compra más cara de la historia de los clubes argentinos por 9 millones de dólares netos.

Villagra llegará a Buenos Aires para hacerse la revisión médica y luego firmará el contrato que le va a dar chances para estar mañana en el predio de Ezeiza junto a Agustín Sant'Anna, el primero de los refuerzos.

River cerró la operación con Talleres por el jugador de 22 años 9 millones de dólares por la totalidad del pase y tendrá además algunos extras para Talleres, entre porcentajes que desde Núñez entregarán de los pases del delantero Federico Girotti (el "Millonario" aún conserva el 45%) y el defensor Alex Vigo (10%), y una plusvalía del 15% de futura venta del volante central.

Por lo que la compra de Villagra se convierte, no solo en la compra más cara de la historia de los clubes argentinos, sino también en la segunda compra más costosa de River, en la primer venta más valiosa en los registros de Talleres y es el volante central más prohibitivo en la historia del fútbol argentino.

Apenas llegó a Buenos Aires, el mediocampista aseguró que se le cumplió el sueño: “Nunca dudé con la propuesta y tenía muchas ganas, hice toda la fuerza y estaba confiado que se iba a dar, y por suerte se me cumplió el sueño, ya que siempre quise jugar en River”.

Además, el mediocampista de 22 años, flamante refuerzo del conjunto de Núñez, agregó que habló con el entrenador Martín Demichelis. "Me dijo que me esperaba y si me necesitan estoy para jugar. Ahora a ultimar los detalles para viajar y poder cumplir el sueño que tuve todos los días desde que supe que iba a jugar en River", contó en declaraciones a TyC Sports.

Villagra llegó a Talleres en 2021 desde Rosario Central a cambio de 1.3 millones de dólares, viene de una gran temporada con 43 presencias, titular en 37 ocasiones, con un total de 150 partidos disputados en su carrera.