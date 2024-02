Cuáles fueron los programas de la televisión argentina más comentados en redes sociales en 2023

En el cambiante y dinámico panorama de la televisión argentina, donde las redes sociales se han convertido en una plataforma clave para la interacción y el debate, surge un nuevo indicador de popularidad: el análisis de menciones en redes sociales. Mientras que el rating tradicional sigue midiendo la audiencia, esta nueva métrica ofrece una visión distinta, revelando qué programas generan más conversación, críticas o memes en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, blogs y portales de noticias.

Gracias a herramientas como la proporcionada por Kantar IBOPE Media Argentina, que emplea inteligencia artificial para recopilar y clasificar las menciones y comentarios sobre programas de televisión, podemos adentrarnos en el universo de la TV argentina más allá de los números de audiencia. Veamos qué programas fueron los más comentados en 2023.





En los primeros dos lugares se ubicó "Gran Hermano", tanto la edición que había comenzado en octubre de 2022 y que finalizó a fines de marzo de 2023, como la actual que arrancó en diciembre del año pasado. El reality show continúa siendo una fuente inagotable de conversación en las redes sociales, gracias a la mezcla de drama, romance y conflictos en la convivencia.

En el tercer puesto quedó "LAM", el ciclo que conduce Ángel de Brito en América y que comenta todos los temas del mundo del espectáculo. En los primeros meses del año le dieron mucha difusión a "Gran Hermano", mientras que a partir del segundo semestre se ocuparon más del "Bailando 2023". En el cuarto lugar se ubicó "Telefe Noticias", el noticiero que más repercusión tuvo en las redes.

El regreso del "Bailando", esta vez en la pantalla de América, logró ser lo más visto del año en ese canal, pero además fue muy comentado en las redes, apoyado en gran parte por la inclusión que tuvo del streaming, un grupo de famosos influencers que reaccionaban en vivo a lo que ocurría en el ciclo.

"Masterchef", que se emitió entre mayo y agosto con la conducción de Wanda Nara, generó una avalancha de comentarios y reacciones, desde elogios a críticas sobre los participantes, los desafíos y, por supuesto, los jurados. Detrás estuvo "Intrusos", el emblemático ciclo de espectáculos que cumple 24 años al aire y que también tiene mucha repercusión en las redes.

En octavo lugar quedó la segunda temporada de "Argentina, tierra de amor y venganza", que no tuvo el éxito de la primera y generó muchos comentarios en las redes, principalmente críticas. Un escalón más abajo estuvo "La Noche de Mirtha", que volvió en octubre a la pantalla de El Trece y, como todos los años, tuvo mucha repercusión, sobre todo en X (ex Twitter). El top ten lo cerró "Got Talent Argentina", un reality que no estaba en la pantalla de nuestro país desde hacía 13 años. Si bien el ciclo tuvo algunas críticas, tuvo buenos niveles de rating y de comentarios y memes en las redes.

Entre el puesto 11 y el 20 se ubicaron "Los 8 escalones de los 3 millones", "La peña de morfi", "Bendita", "Desayuno Americano", "Cortá por Lozano", "Socios del espectáculo", "América Noticias", "Teleueve", "A la tarde" y "PH; Podemos Hablar".

Si bien las menciones en redes sociales no necesariamente reflejan la calidad de un programa o el gusto general del público, sí nos ofrecen una ventana fascinante hacia las tendencias y los intereses del momento. Desde reality shows hasta programas de noticias, pasando por competencias gastronómicas y espectáculos de talento, la TV argentina sigue siendo un universo vibrante y diverso, donde la conversación en redes se convierte en un nuevo indicador de relevancia y popularidad. Así, mientras el rating tradicional sigue midiendo la audiencia, el análisis de menciones en redes sociales nos invita a explorar el otro lado del éxito televisivo en la era digital.