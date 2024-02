La Selección argentina comandada por Javier Mascherano iniciará este lunes su camino en la fase final del Preolímpico al enfrentarse a Venezuela, con el objetivo de quedarse con uno de los dos boletos que otorga el certamen para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Argentina, que se clasificó en el primer puesto de su zona en la etapa inicial de la competencia, viene de empatar 3 a 3 con Uruguay y se medirá con Venezuela desde las 20, con transmisión en director de TyC Sports.

“Los tres (Venezuela, Paraguay y Brasil, los restantes seleccionados clasificados a la fase final) van a ser durísimos. Hemos visto a Venezuela contra Brasil y otros partidos también. Nos ha tocado enfrentarnos en un amistoso en Ezeiza, son un equipo físico, muy fuerte, y que como local, con su gente, va a fortalecerse más”, expresó Mascherano en la antesala del duelo.

En cuanto al once, se estima que el "Jefecito" no realizará variantes en la base que llevó a Argentina a la clasificación, pese a los buenos rendimientos de los futbolistas que ingresaron desde el banco en los primeros partidos del Preolímpico.

La fase final será nuevamente de todos contra todos y los dos primeros se adueñarán de los pasajes para la máxima cita del deporte.

La selección albiceleste quiere alcanzar su sexto título en un Preolímpico tras haberlo conseguido en Perú 1960 y 1964, Colombia 1980 y 2020, y Chile 2004.



El siguiente es el calendario de partidos de la fase final del Preolímpico:



5 de febrero:



Brasil vs Paraguay (17)

Venezuela vs Argentina (20)



8 de febrero:



Argentina vs Paraguay (17)

Brasil vs Venezuela (20)



11 de febrero:



Venezuela vs Paraguay (17)

Argentina vs Brasil (20)