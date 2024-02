Estafas a 400 personas que compraron terreno: la causa se remitió a juicio

Las estafas ocurrieron entre 2012 y 2019. Más de 400 personas compraron terrenos en la zona de Oro Verde pero cuando quisieron escriturar se encontraron con que el lote no existía, no estaba a la venta o era de otra persona.

Se realizó la revisión a juicio de una causa en la que 400 personas fueron estafadas al comprar un terreno. Las estafas ocurrieron entre 2012 y 2019.

En aquel entonces, distintas personas habían invertido en la compra de terrenos en la zona de Oro Verde. Referían que los contratos de parte se habían celebrado acordando, en ese entonces, valores aproximados de $300.000 por cada terreno. Las adquisiciones se efectuaron con distintas modalidades de pago, pero lo cierto es que llegó el momento de escriturar o tomar posesión y se fueron encontrando con que habían sido víctimas de un engaño económico. Se confirmó que los lotes fueron, en reiteradas ocasiones, vendidos a distintas personas, sin que ninguno llegue a poder incorporarlo a su patrimonio ni recuperar el dinero.

Dos personas fueron imputadas por distintos cargos: se trata de Norma Raquel Migueles y José Ricardo Migueles. Según informó el programa Códigos del Canal 11 Paraná, “todo habría sido pergeñado por gente que estaba alrededor de la mujer, quien era la mano ejecutora. Ella ponía la firma, asistía a estudios notariales, para que con escribanos se ratificara la venta de terrenos. Algunos lotes no existían y otros no estaban a la venta. Ella recibía el dinero por parte de los compradores”.

Se estima que la mujer recaudó casi 2 millones de dólares, entre 2012 y 2019, producto de las estafas. En caso de que la causa y el juicio prospere, podría ser condenada a al menos 10 años de cárcel.

El abogado Sergio Pacher, querellante, expresó que “los escribanos, a sabiendas de que había denuncias penales contra la señora Migueles, seguían haciendo boletos de compra venta como quien emite boletos de colectivo”.

Dijo que “queremos saber dónde está todo el dinero, porque la señora Migueles no tiene ni un alfiler. Es mucho el dinero recaudado, si uno lo pone al dinero de hoy es mucho dinero recaudado”.

“Esto pasa cuando falta seguridad jurídica. Esto empezó en 2012. Ella empezó con el negocio de las estafas y, a través de una escribanía, logra generar confianza en el comprador. Los escribanos estaban a sabiendas de todo lo que se estaba tramando y todo lo que se negociaba por detrás. A mí me tocó estar cuando se firmó una de las compras y me resultó paupérrima la intervención de la escribana”, narró a Códigos.

Dijo que “lo llamativo es que los escribanos siguieron firmando los boletos de compra y venta. Pedí imputación de la escribana que firmó en el caso de mi defendida, no se me hizo lugar. En los allanamientos se encontraron modelos de boletos de contra-venta en las casas de los escribanos, esto era un ardid, una organización delictiva formada por escribanos y esta gente”.

Informó que Norma Raquel Migueles “está casada con un conde que vive en Inglaterra y sería la persona que facilitó la extracción del dinero, porque el dinero acá no está”.

“Hay que investigar a los escribanos. Dónde está la seguridad jurídica. Estoy azorado. Hubo mucho miedo de parte de personas porque ella manifiesta una situación de poder extremo. Hubo una persona, un agente inmobiliario, que se suicidó porque le compró terrenos y después los vendió y no pudo dar respuesta a sus clientes”, agregó.

Se desconoce el destino del dinero, pero se presume que “salía del país constantemente cuando Migueles viajaba constantemente a Europa, según puede probar su pasaporte”.

Manifestó que "esto no debe quedar impune. A esta señora se le remató una isla frente a Diamante, en 40 millones de pesos y se repartió entre damnificados que no están en esta causa, sino que fueron por la vía civil. Queremos que reponga el dinero con creces. Los damnificados son de Paraná y alrededores".

El abogado indicó que “hay pruebas que se van a mostrar en el juicio”.