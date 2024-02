La Cámara Entrerriana de Turismo mira de reojo el programa nacional “Cuota Simple”

La Secretaría de Turismo de la Nación, conducida por Daniel Scioli, anunció la inclusión en el programa de "Cuota simple" lanzado por el Gobierno. De esta forma, y durante un período de 90 días, los viajeros tendrán la opción de pagar en tres y seis cuotas los pasajes de avión y autobús, así como también reservas de hoteles, alquileres de vehículos, excursiones y paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viajes.



Al respecto, el vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, opinó acerca de los pros y contras del Programa anunciado.



En diálogo con esta Agencia, indicó: “Siendo optimistas, creemos que toda herramienta que se implemente puede llegar a servir para poder mejorar la venta y favorecer el consumo. Tener facilidades le da la posibilidad al turista que necesita ese tipo de crédito”.



“Sería ideal, aunque muy difícil, que haya una gran venta, un gran movimiento económico que ayude a recuperar la mala temporada que estamos teniendo y por ende una mayor demanda de mano de obra calificada”, agregó.



No obstante, Schey también aseguró que “Cuota Simple no es un buen programa, porque se achica la cantidad de cuotas, ya que se terminan el Ahora 12, y se aumenta la tasa que pasa a ser del 85% anual”.



“Llevando a un análisis más profundo, hoy las tarjetas de créditos ni los bancos están actualizando los montos de consumo, así que por más que exista el Programa Cuota Simple, a los turistas no les van a dar los cupos porque son montos grandes que exceden a los montos que los bancos están permitiendo hoy”, finalizó.

