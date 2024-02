Boca le ganó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de local, en el marco de la quinta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga 2024.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera, el uruguayo Miguel Merentiel marcó el primer gol a los 8 minutos de la primera etapa y Kevin Zenón puso el segundo a los 28 de la segunda parte.

Con este resultado, el equipo de Diego Martínez suma su segunda victoria en la Copa de la Liga y quedó a cuatro puntos de la cima del torneo. El próximo domingo desde las 21.30 por la sexta fecha, enfrentará a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Por su parte, los de Abel Balbo suman su cuarta derrota en lo que va del torneo y coquetea con el último puesto de la tabla de promedios. El próximo duelo de Central Córdoba de Santiago del Estero será ante Defensa y Justicia, el próximo martes a las 20 en el estadio Norberto Tomaghello.

El “Xeneize” tardó ocho minutos de juego en abrir el marcador. Lucas Janson recuperó la pelota en campo de Central Córdoba y abrió al medio para Ezequiel Bullaude que, a pasos de la medialuna del área, se la abrió a la derecha a Kevin Zenón que definió por debajo del arquero Andrés Mehring y Miguel Merentiel, en la línea del arco, aseguró el gol.

Boca no cedió en su intensidad y, a los 29 minutos de la segunda etapa, amplió la ventaja con el gol de Zenón. A metros del vértice derecho del área, Jabes Saralegui abrió la pelota para el peruano Luís Advincula que desbordó a fondo y metió un centro flotado atrás para que el ex Unión de Santa Fe ingrese en el área y marque el 2-0.

Esta es la síntesis de Boca Juniors vs Central Córdoba de Santiago del Estero por la Copa de Liga 2024:

Copa de la Liga 2024 - Grupo B - Quinta fecha

Boca Juniors (2) vs Central Córdoba de Santiago del Estero (0).

Estadio: La Bombonera, Buenos Aires.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Héctor Paletta.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Lucas Janson. DT: Diego Martínez.

Central Córdoba de Santiago del Estero: Andrés Mehring; Pablo Minissale, Dardo Miloc, Sebastián Valdez; Óscar Garrido, Enzo Kalinski, Rodrigo Atencio, Santiago Laquidaín, Manuel Garcia; Tomás Molina y Florián Monzón. DT: Abel Balbo.

Gol en el primer tiempo: 8m. Miguel Merentiel (B).

Gol en el segundo tiempo: 28m. Kevin Zenón (B)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Juan Meli por Santiago Laquidaín (C); 13m. Thiago Nuss por Manuel García (C); 22m. Luca Langoni por Lucas Janson (B) y Jabes Saralegui por Ezequiel Bullaude (C); 28m. Mateo Sanabria por Rodrigo Atencio (C) y Walter Montoya por Enzo Kalinski (C); 32m. Mauricio Benítez por Guillermo Fernández (B) y Marcelo Saracchi por Lautaro Blanco (B); 41m. Juan Ramírez por Kevin Zenón (B).