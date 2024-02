Advierten que el virus del Dengue circula en Crespo y piden tomar recaudos

Conforme los reportes oficiales de Salud Pública -actualizados hasta la semana del 14 de febrero-, la provincia registra un total de 539 casos. El departamento Paraná concentra la mayor cantidad de pacientes y en tal sentido, la ciudad de Crespo no escapa al escenario que es de atento seguimiento por las autoridades.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el director del Hospital San Francisco de Asís, Dr. Juan Pablo Schonfeld, precisó: "Parecía que el Dengue era una enfermedad viral que no iba a llegar a Crespo, pero tenemos casos confirmados, que nos llevan a reforzar nuestro vínculo con la comunidad. No queremos alarmar a la población, pero sí que sepan que el virus circula, como para que con responsabilidad todos contribuyamos y participemos de prevenir más casos. En estos días hemos tenido resultados positivos para este diagnóstico, y uno de ellos creemos que puede ser autóctono, porque la persona no ha tenido antecedente de viaje a zonas foco ni ha estado en contacto con otros que hayan estado fuera de esta jurisdicción".

"Pedimos no entrar en psicósis, sino estar atentos", remarcó el profesional y se explayó: "Prestando atención a los síntomas, los cuidados en nuestros ambientes cotidianos y a la necesidad de acudir a una guardia o al médico de confianza en caso de indicios o dudas. El mecanismo de contagio es bien definido: por picadura del mosquito Aedes Aegypti, que es negro con manchas blancas, fácil de diferenciar. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de Dengue, empieza a portar el virus y al picar posteriormente a otras personas, transmite esta enfermedad viral".

El médico comentó que "los síntomas habituales son fiebre alta, dolor de cuerpo, molestias severas detrás de los ojos, mucho cansancio, diarrea, y eventualmente puede haber algún sangrado en encías o naríz -en casos graves-, o urticaria en la piel". Asimismo, puso énfasis en que "el cuadro debe evaluarse en forma clínica, es decir, analizando los factores en forma general. Sabido es, que tener fiebre alta puede responder a muchísimas causas y patologías, de manera que no podemos entrar en pánico y asociar todos los cuadros febriles al Dengue. Por eso la importancia de no automedicarse, más allá de algún Paracetamol como desinflamatorio, antihistamínico, y concurrir a la consulta médica".

Schonfeld hizo saber que "actualmente hay unos test rápidos, que son eficaces en la confirmación y por eso, en los casos que se utilizan el paciente sabe el resultado antes que Salud Pública" y agregó: "Son una gran ayuda, pero no hay que hacerlo por hacerlo, ya que estaríamos generando una faltante de stock si se emplean de modo incorrecto".

Llevando tranquilidad a quienes han observado la presencia de fumigadores en zonas puntuales de Crespo, aclaró: "Ni bien tenemos alguna confirmación de positividad, se activa el protocolo, que implica el bloqueo de alrededor de 6 manzanas circundantes a donde se detectó el caso. Es una disposición de Salud Pública, que ejecutamos de manera conjunta con la Municipalidad de Crespo. Se visita a las familias vecinas, se les entrega folletería y se brindan recomendaciones".

Juan Pablo Schonfeld señaló que "no ha habido preponderancia en términos geográficos de la distribución de positivos. Además, si bien en su mayoría residen en barrios periféricos de la ciudad, hay que considerar que todos nos movilizamos a diario por gran parte de Crespo, de manera que no se circunscribe a un sector, sino que nos involucra a todos".

El director del Hospital local dejó en claro que "la tarea se centra en detectar los casos para que las personas reciban la asistencia sanitaria adecuada y fundamentalmente, evitar el contagio o la propagación, que es exclusivamente a través del mosquito. No hay un tratamiento específico, sino que se recetan medicamentos para atenuar el efecto de los síntomas, mientras se realiza el seguimiento hasta su recuperación total. Durante los primeros 4 a 7 días, el paciente presenta los síntomas con mayor intensidad, luego van mermando su incidencia en el estado general de salud y ya en la segunda semana comienza a estar bien paulatinamente. Sólo ante patologías de base o agravantes, se lleva adelante una internación. Existe un porcentaje elevado de asintomáticos también, muy pocos revisten complicaciones -aunque se ocurrir, son graves-, de manera que lo mejor es directamente reducir al máximo las posibilidades de transitar el Dengue".

"Es muy importante que quien cursa la enfermedad, se aplique cada 3 horas repelente, ya que evita que sea picado y transmita el virus a otras personas", reiteró el profesional, además de aconsejar el uso de las diferentes modalidades de repelentes e insecticidas que ofrece el mercado, para ambientes interiores y exteriores. "Mientras no se reproduzca el mosquito, no hay posibilidad de transmitir el Dengue. Los recaudos de volcar agua que pueda quedar estancada, descacharrizar y acciones similares, siguen vigentes y tenemos que poner especial cuidado en ello por estos días", recomendó el director.

"Consultar al médico, protegerse y así cuidar también a los demás", resumió quien dirige la Salud Pública local, al momento de requerir actitudes de prevención en la población de Crespo.