Guardias pediátricas en el hospital: "Es la primera vez que tuvimos eco de parte del ministerio", aseguran

Estación Plus Crespo

Tras la reunión con el ministro de Salud de la Provincia, Guillermo Grieve, el intendente de Crespo, Dr. Marcelo Cerutti, comentó a FM Estación Plus Crespo: "Entre otros temas conversados, se puso sobre la mesa el interés de contar con guardias pediátricas, y lo importante es que es la primera vez que tuvimos eco de parte del ministerio. Durante el anterior gobierno, tuve a cargo las gestiones por el lugar en el que me desempeñaba y no se había dado de esta manera. Nos sentamos a conversar y pensar cómo desarrollar una guardia pediátrica, en la modalidad en que se pueda instaurar".

"Parte de la tarea que trajimos ha sido delegada en el director del Hospital San Francisco de Asís, a quien le brindaremos nuestro apoyo. Ahora hay que reunir a los profesionales, armar el equipo de trabajo, analizar cuestiones presupuestarias. El tema tiene varias aristas, pero el aval fue el puntapié inicial para acordar que sí se va a hacer, y ante la negativa que teníamos siempre, este cambio es un paso importante", destacó el presidente municipal.

Por su parte, Juan Pablo Schonfeld, al frente del efector local de salud, agregó: "Vamos a convocar a pediatras de Crespo y si es necesario de otros lugares de la zona, si no llegáramos a lograr cubrir las guardias. Sabemos que hay mucha ansiedad, esto es el comienzo, y mientras tanto también vamos a capacitar a los médicos/as de guardia para que puedan atender las urgencias de niños/as que se generan".

"En los Centros de Salud Municipal, somos dos pediatras, que atendemos todos los días por la mañana", recordó la responsable de Salud Municipal, Dra. Alejandra Dubs, al confirmar que el Estado local brinda la atención por consultorio de los más pequeños, preferencialmente ante la ausencia de obra social. La especialista se hizo eco de las palabras del intendente y manifestó: "Estaremos tratando de acompañar este proceso, de hablar con los profesionales, como para organizar las futuras guardias pediátricas en nuestro hospital".

La secretaria del nosocomio local, Dra. Sandra Scarso -también pediatra-, celebró que el propósito se mantenga activo, "ya que es una demanda de la comunidad. La situación de la pediatría como especialidad en el ámbito público es crítica y poder dar respuesta a nuestra población es muy importante. Insume no sólo recurso económico, sino humano, farmacológico, edilicio y demás".

Historia clínica digital centralizada

El intendente destacó que "también se abordó el poder pasar a integrar un sistema coordinado desde Salud Pública de la Provincia, donde nuestros centros de salud municipal puedan estar centralizados y compartiendo información con el hospital. Desde el punto de vista de la atención y para el paciente, es algo muy valioso".

"En el ámbito privado sucede y no hay razón para que la salud pública no se encamine en este sentido", comentó Cerutti y agregó: "Mayormente compartimos la población que atendemos. Desde el municipio brindamos la atención en especialidades más básicas, y el hospital cuenta con otras especialidades, pero redunda en un beneficio para quien concurre, el que haya fluidez en los datos a los que accede el profesional. Continuaremos hasta hacer posible este beneficio para nuestros pacientes", afirmó.