El “polémico” uso de los audios de WhatsApp: te encanta enviar mensajes de voz pero, ¿a tu familia y amigos les gusta recibirlos?

Más íntimos que un mensaje de texto y menos urgentes que una llamada, los mensajes de audio no establecen un límite de tiempo máximo, a diferencia de otros servicios de mensajería de voz, que eventualmente interrumpen al remitente. Eso significa que los remitentes pueden presionar grabar y embarcarse en un viaje verbal desinhibido, dejando a los destinatarios a su merced.

“Mis amigos saben que no me gustan”, dijo Meines. “Les pregunto: '¿Por qué me hacen esto?'”. Le resulta particularmente irritante escuchar a la gente masticar mientras graban.

Para Meines, los mensajes de voz son un poco molestos: preferiría hablar por teléfono o enviar mensajes de texto si no puede ver a sus amigos cara a cara, dijo. Pero para otros, parecen rozar, si no un problema moral, al menos una cuestión de etiqueta. En un artículo publicado en The Atlantic, Jacob Sweet afirmó recientemente que los mensajes de audio eran “indulgentes” y podían “fomentar el egoísmo”. Un titular de The Spectator describió su omnipresencia como una “tiranía”.

Elaine Swann, experta en protocolo que imparte clases tanto para adultos como para niños, dijo que las notas de voz no deben usarse para monólogos largos, sino sólo en casos en los que “el tono es necesario, pero la conversación no”: una disculpa, por ejemplo.

“Ejerce el autocontrol”, dijo. "No irrumpas en la vida de alguien con una nota de voz larga". Los mensajes más detallados, dijo Swann, deberían guardarse para una llamada telefónica, cuando ambas partes puedan participar activamente.

Audios versus llamadas

Para quienes tienen aversión al teléfono, puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Mientras que los millennials se hicieron conocidos por evitar dejar mensajes de voz, la Generación Z tiene la reputación de evitar las llamadas telefónicas por completo.

En un estudio realizado en mayo pasado, investigadores australianos descubrieron que el 87% de los encuestados de entre 18 y 26 años preferían manejar diálogos desagradables por mensaje de texto en lugar de por teléfono, y el 49% dijo que las llamadas telefónicas les producían ansiedad. Esto puede ayudar a explicar por qué los mensajes de voz, que fueron introducidos por Apple hace una década, pero que ganaron popularidad en los últimos años, parecen ser especialmente populares entre la Generación Z.

Aunque las generaciones mayores también pueden sentirse angustiadas por el teléfono. Alana Jordan, de 36 años, actriz y presentadora de televisión en Los Ángeles, dijo que veía los mensajes de voz como una forma de controlar esos nervios. Escucha los mensajes antes de enviarlos y los vuelve a grabar si quiere ajustar su tono. “Tener la capacidad de editarte a ti mismo alivia la ansiedad de que te malinterpreten”, dijo.

Algunos expertos dicen que puede haber desventajas al evitar esas molestias. Sherry Turkle, psicóloga del Instituto Tecnológico de Massachusetts, advirtió sobre una “huida de la vulnerabilidad” generalizada.

Los usuarios de mensajes de voz, dijo, “no tienen que responder a la fricción del afecto de otra persona” si surge un desacuerdo, por ejemplo, o una pregunta inesperada.

“Los mensajes de voz esencialmente no suponen ningún riesgo”, afirmó Turkle, quien también es autor de Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age (Reivindicar la conversación: El poder de la charla en una era digital). “La gente está perdiendo la capacidad de mantener conversaciones empáticas, que es la forma en que nos conectamos entre nosotros. Necesitamos practicar eso. La gente está muy preocupada por mostrar demasiado de sí mismos”.