Luis Miguel ya está en la Argentina para sus shows en Buenos Aires y Córdoba

Con un impresionante despliegue de seguridad, Luis Miguel llegó a la Argentina procedente de Chile para comenzar con sus shows en el país los días 5, 6, 8, 9 y 14 de marzo.

Cientos de fanáticas le dieron la bienvenida en el aeropuerto de Ezeiza y lo siguieron hasta el hotel Four Seasons, donde se hospedará durante su estadía en el país. El cantante se trasladó en una camioneta negra con cortinas en las ventanas para que no se pueda ver el interior.

El artista llegó con un equipo de más de 150 personas, entre músicos y técnicos que lo acompañan en su espectacular gira, que ya se convirtió en la más taquillera de la historia.

El primer show que ofrecerá será el martes 5 de marzo enmarcado en una majestuosa cena de gala en La Rural, la única que realizará en su gira. Esta velada incluye parking, cocktail de recepción, menú de 3 pasos de primer nivel a cargo del Faena Catering (carpaccio de pulpo, carnes patagónicas con salsa de oporto y malbec y vegetales de estación, entre otros platos), bebidas (vino tinto, blanco y espumante además de bebidas sin alcohol), café y petite fours.

Será el primer show que el cantante realizará en esta visita a la Argentina, donde sólo podrán acceder 2200 personas, la antesala de las presentaciones en el Campo Argentino de Polo y Córdoba.

Además de la cena gala Luis Miguel brindará 4 conciertos más en Argentina, previstos para el 6 (últimas localidades disponibles en entradauno.com), 8 (sold out) y 9 de marzo (sold out) en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires y el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba (también con entradas sold out), superando los 100.000 tickets vendidos.

El imponente tour, que incluye escenario y rider propio, se traslada de ciudad a ciudad alrededor del mundo, con armado cronometrado para llegar a cada concierto en tiempo y forma.