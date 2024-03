Jugadoras de Crespo y Seguí convocadas al Mundial de Rugby Seven Universitario

Dos destacadas jugadoras del equipo de rugby de Echagüe, Soledad Fontana y Micaela Warnke, fueron preseleccionadas para formar parte de la selección argentina que competirá en el primer Mundial de Rugby Seven femenino universitario, que se llevará a cabo este año en Francia.

Para poder integrar el equipo nacional, las paranaenses viajarán primero a Córdoba para reunirse con el resto del plantel. Sin embargo, para lograr este sueño, necesitan cubrir los costos de sus viajes. Soledad y Micaela dialogaron con Elonce sobre esta emocionante oportunidad y la necesidad de recaudar fondos.

Soledad Fontana

Soledad, de 20 años y originaria de Seguí, expresó: "Estamos muy felices, tuvimos un 2023 a puro rugby". Además, compartió detalles sobre los próximos pasos: "Viajamos a Córdoba el 12 de marzo", y sobre el evento en sí: "El Mundial es en Marsella, del 12 al 14 de junio". Soledad, con una larga trayectoria en el deporte, agregó: "De los 13 años que juego al rugby".

Para poder cubrir los gastos del viaje, Soledad mencionó que un grupo juvenil, "@juventudseguiense", está organizando una rifa para ayudarla. "El alias para poder ayudarme es: sole.francia2024", compartió.

Por su parte, Micaela, proveniente de Crespo, resaltó su pasión por el rugby: "Desde los 14 que juego al rugby". Reflexionando sobre el impacto del deporte en su vida, añadió: "He pasado por muchos deportes, y este fue el que más me atrapó. Me dejó muchos valores y enseñanzas, y llegué muy lejos para mi corta edad".

Micaela también destacó la emoción de recibir la noticia de su selección: "Me enteré anoche de la noticia, fue muy emocionante. No lo podía creer, desperté a mis padres que estaban durmiendo para darles la noticia". Para reunir los fondos necesarios, Micaela está planeando realizar una rifa, y compartió su alias para recibir ayuda: "Para poder ayudarme a la recaudación de fondos pueden depositar en alias: mica.francia24".

Ambas jugadoras reconocieron el arduo trabajo y sacrificio que implica el rugby, especialmente en términos de entrenamiento y preparación física. "Viajo todos los días para poder entrenar en el club", señaló Micaela.

Soledad añadió: "Es un juego muy rápido. Con el entrenamiento no es suficiente, es necesario complementar con gimnasio".