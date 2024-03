Proponen que una calle de Crespo lleve el nombre de "Modesto Jesús Zapata"

Estación Plus Crespo

En la última sesión del Concejo Deliberante de Crespo, ingresó una nota presentada por el historiador Orlando Britos, que promueve sea considerada la posibilidad de designar el nombre de "Modesto Jesús Zapata" a una calle de esta ciudad. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, sostuvo que "es uno de los ex intendentes que aún no ha sido plasmado en la memoria a través del nombre de una calle y sus acciones públicas han contribuido ciertamente al despegue y progreso de esta comunidad en varios aspectos".

Los motivos

A modo de reseña y fundamentación del pedido, "Pocho" Britos enumeró funciones y acciones que Modesto Zapata protagonizó en Crespo, exposición a los ediles que a continuación se refleja:

"Modesto Jesús Zapata fue el primer encargado de Contaduría por muchos años, en la corporación municipal, para luego ser elegido de su personal municipal, como Intendente municipal de la ciudad de Crespo, en carácter de interventor, desde el 27 de julio de 1976 al 10 de julio de 1981. Había entrado en la municipalidad en 1948, durante el buen gobierno de Juan Vicario. De tarde, Modesto llevaba la contaduría del Destacamento Militar con asiento en nuestra ciudad, como personal civil.

"Durante el gobierno de don Modesto J. Zapata, se comenzó con las cloacas, y todo su sistema básico, y proyectó y concretó la inauguración de la Estación Terminal para ómnibus, que a pesar de sus años, nos sigue prestando servicio a los viajeros. Creó el barrio San Miguel, con financiación municipal, destinado fundamentalmente para operarios municipales. Creó 'la bloquera', para construir calles con bloques, que se hacían allí, también con financiación municipal. Varias de esas calles están perfectamente conservadas y siguen cumpliendo con su servicio al tránsito de la ciudad. Durante su intendencia, se terminó e inauguró, el teatro municipal. Modesto J. Zapata fue quien compró las primeras 14 hectáreas del Parque Industrial, que hoy exhibimos orgullosos los crespenses. Realizó personalmente en Buenos Aires, las gestiones necesarias, para que se ponga en pleno campo -Ni de electricidad rural se hablaba todavía- en el futuro área industrial, una sub-estación transformadora de corriente con capacidad industrial, y lo logró. Fue a las áreas ministeriales de Comunicaciones, y presentó el proyecto, donde ya sabemos que trabajó mucha gente. Desde la Corporación de Desarrollo Crespo 2000, y que acompañó. Poco se hubiera podido hacer sin la decidida posición del intendente, y lo logró plenamente. El intendente Zapata obtuvo un resultado positivo a su gestión de prolongación de líneas para 30 teléfonos. Fue, en pocas palabras, el iniciador del Parque Industrial.

Para quienes vean como un obstáculo, el carácter de interventor, les recuerdo que don Jorge Heinze tuvo esa característica, al igual que Esteban Pesante, y ambos tienen calles con sus nombres. Pesante fue interventor en Paraná, después, y también allí en homenaje a su obra y a su persona de bien, hay una con su nombre. Puedo nombrar al Dr. Santiago Stieben, quien fue interventor en su primer gobierno. Hace pocos años, se homenajeó el nombre de don Antonio V. Seimandi, que tuvo también una gran gestión siendo interventor, al igual que el escribano Héctor M. Seri, que luego fuera el primer intendente electo de la democracia.

Me queda por decir que don Modesto, fue co-fundador del Club Atlético Unión, club donde fue presidente electo en varios períodos, además de haber ocupado otros cargos, y cuando ya había entrado en edad madura, lo nombran síndico de la institución a pesar de su voluntad de retiro, habiéndolo sido hasta su fallecimiento".

A Comisión

"Considero que los crespenses le estamos debiendo su merecido homenaje, en la historia de los presidentes municipales, y qué mejor que perpetuarlo en una calle con su nombre", cierra su petición Orlando Britos. La propuesta fue girada a la Comisión de Nomenclatura, para ser evaluada en futuras reuniones de los concejales de ambos bloques.