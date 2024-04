Fue estafado con falso alquiler: entregó $500.000 para seña

Un trabajador de Paraná fue víctima de una estafa a través de un presunto alquiler amoblado en Paraná. El damnificado entregó una suma de 500.000 pesos para señar el inmueble y luego a través de diversas investigaciones, constató que se trataba de un engaño.



Elonce dialogó con una sobrina del damnificado quien contó cómo ocurrieron los hechos. “Mi tío necesitaba mudarse con urgencia y con mi pareja le prestamos nuestros ahorros de toda la vida para que lo pueda hacer. Confiamos en la palabra de alguien que nos estafó”, lamentó.

En un primer momento, la sobrina destacó que a través de redes sociales se contactaron con un hombre que supuestamente ofrecía en alquiler un departamento ubicado en calle Cura Álvarez, 30, de la capital entrerriana. “A través de la publicación contactamos por WhatsApp al hombre para preguntarle si el departamento estaba disponible, él nos dijo que sí y nos detalló todas las cosas que tenía el lugar”, expresó la sobrina del damnificado a este medio.



“Como nos pareció barato y coincidía con lo que mi tío buscaba le dijimos que lo queríamos”, detalló al destacar que el hombre para alquilarle el departamento le solicitó recibo de sueldo, foto del DNI , un correo electrónico y un número de cuenta".



En ese sentido, señaló que para seguir los trámites, ella y su tío le solicitaron ver el inmueble y a él en persona para pagarle y firmar el contrato: “El estafador nos decía que era el dueño directo, que en este momento estaba de viaje y nos comenzó a pedir que nos decidamos rápido si lo queríamos porque había más personas interesadas Son tantos los que me llaman que me enloquece , repetía constantemente”.

En medio del apuro y la desesperación por reservar el inmueble, el damnificado lentamente le siguió el juego al estafador sin darse cuenta que era un engaño. “Lo pensamos cinco minutos y lo llamamos para decirle que sí lo queríamos. En un primer momento, nos pidió una suma de 190 mil pesos, para señarlo. En ese momento, nos pareció bien. Al instante nos pidió otra suma, esta vez de 90.000 pesos, para hacer los papeles con una escribana”, dijo al sumar que “todo se iba dando en cuestión de minutos y nunca frenamos para analizar todo.



La sobrina del damnificado contó que “esta persona volvió a llamar a mi tío y le solicitó 100 mil pesos para el alquiler, 50.000 pesos por la cochera, otra suma por el termotanque y más cosas. Cuestión que mi tío en poco tiempo entregó 500.000 mil pesos”.



Una vez “acordado de palabra el alquiler, quedaron que en teoría el 21 de abril, es decir este domingo, se podía mudar. El hombre iba a estar en lugar y le iba a entregar la llave”, mencionó la sobrina al señalar que hace unos días ella empezó a desconfiar de todo lo pactado y fue hasta el edificio a constatar de qué se trataba.

“Cuando llegamos al domicilio, nos encontramos con que en el departamento que nos había dicho vivía gente. Preguntamos si conocían al hombre que supuestamente era el dueño y nos dijeron que no. Constamos en todos los pisos y nadie sabía de su existencia ni de la escriba con la que supuestamente se iba a sellar el contrato”.

La denuncia y la reacción del estafador

En medio de esta difícil situación, la mujer y su tío se contactaron con la División 911 de la Policía para contar lo sucedido. “Nos atendieron re bien y ayudaron muchísimo, luego radicamos la Comisaría del barrio San Agustín”, sumó.



Luego de realizar la denuncia, la mujer se volvió a contactar con el estafador quien, “hizo un escándalo, me empezó a insultar esta persona empezó a decirme que quién éramos nosotros para ir a molestar sus inquilinos hacia el domicilio. En este momento, lo enfrento y le digo que ya sabíamos que habíamos sido estafados, lo cual nos decía que no y seguía pidiendo plata”.



“Lo llamó a mi tío, lo quería convencer y decirle que yo lo engañaba. Nos dijo cosas muy horribles y hasta se nos reía gritando que no nos iba a devolver el dinero, que era suyo”, dijo.



Finalmente, la sobrina contó que la denuncia fue radicada, pero no le aseguraron que puedan recuperar sus ahorros. “Contamos esto para que nadie más caiga en el engaño”, cerró.