Patronato se trajo un valioso empate de su visita al puntero Quilmes

En un vibrante encuentro de la Primera Nacional, Patronato rescató un punto y empató 2 a 2 en su visita a Quilmes en el Estadio Centenario. El partido, correspondiente a la jornada 12 de la Zona A, fue un espectáculo de fútbol con momentos de gran intensidad y emoción para ambos equipos. El partido estuvo arbitrado por Pablo Giménez, con transmisión del equipo de Tribuna Deportiva por Cadena 3 Argentina (FM 90.7 Crespo)

El duelo comenzó con un Patronato inteligente y disciplinado en la etapa inicial, cerrando los circuitos de juego del equipo local. Esto lo llevó a cerrarle los circuitos de juego al dueño de casa, que tuvo en mayor tiempo la tenencia del balón, pero careció de profundidad. A tan solo los 3 minutos el defensor central del Rojinegro, Martín Ferreyra, recibió una amarilla.

El Cervecero, fue el encargado de controlar la posesión, buscando los espacios con tranquilidad e intentado ocupar la amplitud de sus extremos; mientras que, los de Perazzo defendieron bien agrupados con dos líneas de 4, dejando sueltos al único delantero, Fabricio Sanguinetti, y el enlace y número `10`, Arnaldo, el "Pitu" González. El Santo, fue más directo mientras esperó bien en bloque y jugó a la contra con pelotas largas. En 15 minutos, el equipo entrerriano no sufría ante el invicto y puntero de la Zona A.

A los 16 minutos, las emociones comenzaron a aflorar cuando Joaquín Postigo, del Quilmes, estrelló un potente disparo en el palo de Julio Salvá. Sin embargo, la respuesta de Patronato no se hizo esperar, con una oportunidad desaprovechada por Ezequiel González. A los 24 minutos, el Cervecero tuvo la segunda. Mediante una gran triangulación por la zona de Gonzalo Asis, que recibió fuera del área Tomas González, giró y remató al arco Rojinegro que finalmente despejó el arquero Salvá.

Patronato generó, aunque no fue incisivo, mediante los cortes en mitad de cancha que con pases rápidos al hueco le permitieron agarrar a la línea defensiva del cervecero un poco adelantada. La posesión era del Cervecero, aunque no logró dominar el juego ni generar chances claras más que remates aislados que fueron al arco.

A los 37 lo tuvo el Rojinegro, que mediante una salida rápida y directa de contra, encontró a Sanguinetti mano a mano con el guardametas contrario pero el delantero uruguayo terminó cruzándola de más. El Santo sacó ventaja aprovechando una genialidad de Arnaldo "Pitu" González para tomar la delantera con un golazo de tiro libre. Sin embargo, Quilmes no se dejó amilanar y respondió en la segunda mitad.

En el segundo tiempo, Darío Franco metió mano y el local salió con dos variantes, ingresó Fabián Bordagaray por Joaquin Postigo y Lucas Abascia por Damián Adín, publicó El Once. Patronato salió con los mismos 11, la misma idea de juego y tranquilo gracias al golpe propinado al final del primer tiempo. El Cervecero no dominaba, no era claro, pero con una jugada aislada a los 58 minutos puso el 1 a 1. Federico Tévez empato el duelo mediante un rebote que dio Salvá tras un remate potente, y donde el central solo tuvo que empujar para poner la parcialidad.

La paridad en el marcador le aportó emotividad al juego. Con sus herramientas los dos equipos buscaron desnivelar en el marcador. Quilmes probó con un remate de Lautaro Parisi que impactó en la parte externa en la red y un cabezazo en soledad de Fabian Bordagaray, quien le erró al arco. Con espacios Patronato preocupó contragolpeando. Probó con un remate de Sanguinetti que Luna despejó sobre la línea y un remate cruzado de Purita que pasó cerca del parante.

A los 65 minutos, tras un tiro libre y una serie de rebotes, Purita gambeteo adentro del área y el central del Cervecero deja la pierna, quita el balón y el volante cae; pero quedó todo anulado por offside del jugador de Patronato. Inmediatamente, Sanguinetti tuvo el segundo con un pase al medio que fue despejado por un jugador de Quilmes.

A los 70´ se lo perdió Quilmes mediante Bordagaray, quien que cabeceo solo en segundo palo mediante un centro que llegó desde la derecha y el delantero tiro afuera. A los 28 minutos Tomas Gonzales tiro una pirueta dentro del área que fue directamente al arco y Salvá despejó.

A los 75`, Patronato realizó dos variantes con el ingreso de Juan Pablo Barinaga por Arnaldo González y Emanuel Maciel, que ingresó por Franco Coronel. En la necesidad de aguantar y el desgaste producido por las grandes corridas del delantero, el colombiano José Valencia ingresó por Fabricio Sanguinetti, de buen partido. También Purita salió en lugar del joven Valentín Pereyra.

Fabián Bordagaray dio vuelta el partido a los 80, Quilmes se ubicó arriba en el marcador gracias a la jerarquía de sus individualidades. Julio Salvá calculó mal, salida en falso y gol de Quilmes. Sin embargo, el equipo dirigido por Walter Perazzo demostró su garra y determinación al igualar el marcador nuevamente. José "El Trencito" Valencia, con una definición precisa por encima del arquero rival, selló el 2 a 2 final a los 85 minutos del partido.

Con este resultado, Patronato suma un punto valioso en su lucha por escalar posiciones en la tabla, mientras que Quilmes mantiene su invicto y liderazgo en la zona A. La próxima cita para el equipo dirigido por Walter Perazzo será ante Talleres de Remedios de Escalada, mientras que Quilmes continuará con su camino en busca del ascenso en la categoría.