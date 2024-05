Monseñor Puiggari presidió la celebración en honor a San José Obrero en la Parroquia San José de Crespo

Los fieles y vecinos del Bº San José se congregaron este 1 de mayo por la tarde en la parroquia para participar en la misa solemne, que estuvo marcada por la presencia del Arzobispo Puiggari. La ceremonia religiosa fue un momento de profunda reflexión y comunión para todos los presentes, quienes elevaron sus plegarias en honor al santo patrono.

Durante la homilía, Monseñor Puiggari destacó la importancia del trabajo digno y la labor de San José como modelo de humildad y servicio. Animó a los fieles a seguir el ejemplo del santo en su vida cotidiana, buscando la justicia y el amor en cada acción realizada.

Puiggari destacó que “San José es un santo importante, querido y reconocido por toda la iglesia. Es patrono de la iglesia y tiene un montón de patronazgos, patrón de la buena muerte, patrón del trabajo, patrono de esta comunidad. Hoy le decimos a Jesús que nos enseñe a orar mirando la figura de José. Si nosotros pensamos en José, en el hombre silencioso, el hombre muerto, el hombre como le gusta decir a Francisco, el hombre de los sueños. ¿Qué significa ir a ser el hombre de los sueños? Hoy nosotros soñamos, ¿no? En la antigüedad de la Biblia el sueño era la manifestación de Dios. Dios se manifestaba en los sueños. En la historia de esta Biblia hay muchos momentos donde Dios se manifiesta en los sueños. Y fíjese, a la Virgen Dios se manifiesta en un ángel. Envió un ángel para dar la gran noticia, a ella y a nosotros. Dios se manifestó para salvarnos. A José se le manifiestan los sueños, en la oración”.

En otro momento de su homilía, Puiggari destacó que “José encontró la fortaleza de la oración, y por la fuerza de la oración fue capaz de emprender el camino que Dios le pedía. ¿Cuántas veces también nosotros en la vida tenemos momentos de miedo? ¿Cuántas veces nos asustamos ante una enfermedad, ante un problema familiar, ante tantas dificultades que aparecen en la vida, ante momentos, tal vez, de la misma patria? En la oración, el cristiano encuentra la fortaleza”.

“La oración es lo que guía nuestra vida. La oración es el oxígeno que necesitamos para vivir en este mundo”. Monseñor Puiggari



“Cuando se acepta la voluntad de Dios, ahí comienza la evangelización, ahí comienza la Iglesia. Y la actitud de José fue ir con prontitud y comenzar a hacer custodio de la familia. Hoy también la Iglesia nos pide a nosotros, vayamos pronto. Hay mucho que anunciar. Hay muchos hermanos nuestros, tal vez cercanos, vecinos, familiares, amigos, muchos acá en Crespo que no conocen a Jesús. O que lo han conocido y se han olvidado de Jesús. Y la vida les hace rumbo, porque no han podido ver el camino solamente de Jesús”.

“Hoy la Iglesia nos está pidiendo a todos, actitudes de misioneros. No de comodidad, de burguesía, de quedarnos en lo que estamos, si yo estoy bien, eso no es de cristiano. Yo no puedo estar bien, mientras haya alguien cercano mío que no descubra Jesús. Yo no puedo estar bien mientras haya alguien que pase hambre. Y no me refiero solamente al hambre de pan material. Me refiero a la peor hambre, a la peor sed, que es el hambre de Dios y la sed de Dios. Hoy hay mucha gente, entre nosotros, mucha gente, que tiene hambre y sed, porque no ha descubierto a Dios, que es el que nos da definitivamente más placer”.

La Fiesta Patronal de la Parroquia San José de Crespo no solo fue un momento de devoción religiosa, sino también una oportunidad para renovar el compromiso de la comunidad con su fe y con el servicio hacia los demás, inspirados por el ejemplo de su patrono.

Al finalizar la ceremonia religiosa se realizó la procesión, desde el Pórtico de la Ciudad, (delante de la Gruta de la Virgen de Luján) hasta la Parroquia, posteriormente la bendición de las manos y las herramientas de trabajo y las actividades cierran con una peña folclórica en el salón parroquial.