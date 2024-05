Walter Perazzo dejó de ser el entrenador de Patronato

Luego del empate 0 a 0 ante Estudiantes de Caseros por la fecha 14 de la Primera Nacional, el entrenador de Patronato anunció en conferencia de prensa que deja su cargo en la entidad Rojinegra. El rumor se había instalado antes del encuentro y el técnico lo confirmó ante los medios de prensa.

"La decisión ya se la había comunicado a los dirigentes. Hoy lo comunico públicamente, pero los dirigentes ya lo sabían", indicó Perazzo en la rueda de prensa.

"No me voy por una oferta, renuncio por un desgaste que me generó Patronato. Donde vaya es tema mío. Los detalles se los aclaré a los dirigentes y estaría bueno que hablen ellos", agregó.

La campaña de Walter Perazzo

Patronato está en el puesto 17 de la tabla de posiciones, sumando 13 puntos en igual cantidad de partidos (2 ganados, 7 empatados y 4 perdidos). El Rojinegro marcó 9 goles y recibió 15.

Más allá de los números, el funcionamiento del equipo paranaense fue muy pobre en la mayoría de los encuentros que disputó.

El miércoles, Patronato completará los 45 minutos restantes contra San Miguel en el Grella y Gabriel Graciani se haría cargo de manera interina para dirigir en ese encuentro.

El futuro de Perazzo estaría en Temperley, quien tiene como entrenador interino a Mariano Campodónico y este sábado ante Aldosivi dirigía su último cotejo, recordó diario Uno.