Gabriel Heinze de visita en Crespo, fue a ver a su sobrino en la Sub 17 de Cultural

El periodista Dar铆o Rodr铆guez, conductor de 鈥淚nforme Deportivo鈥, FM Estaci贸n Plus 94.3, mantuvo una charla con el t茅cnico y ex futbolista Gabriel Heinze, quien se encuentra de visita en Crespo.

Gabriel Heinze habló este domingo con FM Estación Plus Crespo y contó “justo se dio que hoy jugaban el Clásico y Santiago (hijo de Hernán) me lo comentó anoche, así que ahora vinimos a verlo un ratito”.

Sobre su visita a Crespo explicó “vine unos días para ver a Sebastián (su otro hermano) y al nuevo integrante de la familia, Antonio, y también visitando a mamá y a mis hermanos, para eso vine, me quedaré pocos días”.

Del futuro laboral aseguró “las cosas aparecen y uno lo pensará, lo analizará, pero por ahora no hay ninguna oferta para dirigir. El hecho de poder trabajar en Europa o en Sudamérica, eso es indistinto, si llega la propuesta, te convence, como siempre los proyectos bien pensados, uno toma decisiones. Cuando te llega una propuesta, uno analiza y yo siempre me lleve porque algo debo sentir o algo tengo que sentir, y es muy simple, se ve, se analiza y se toma la decisión”.

¿Cada vez que aparece un equipo sin técnico, siempre aparece el nombre tuyo?

“Es algo muy lindo que se acuerden de uno, que lo tengan presente a uno, así que yo creo que eso lo que da es mucha más fuerza para seguir por este camino, ¿no? Y eso es algo muy lindo, pero bueno, después uno también tiene que tomar decisiones y tiene que ver lo que es mejor y ya está”.

Gabriel Heinze se encuentra viviendo en España junto a su familia y reconoció que ve muchos partidos, pero no va mucho a las canchas, “me gusta mucho el fútbol, pero voy muy poco a ver partidos, no soy de salir mucho. Sí, veo mucho fútbol porque es lo que me gusta y estando allá lo que hago es que bueno, uno también ha jugado muchísimos años allá en muchos clubes y bueno, lo sigue de cerca”

Selección Argentina

Aseguró que “Argentina está en un gran momento, hay que disfrutarlo. A muchos de estos grandes futbolistas que la integran les queda muy poco y yo invito al hincha a que los disfrute, después los que opinan y los que dicen una cosa u otra, siempre va a ser así. Pero que el hincha, uno que es hincha, que los disfrute al máximo”.

Al consultarle de la posibilidad de que Di María o Messi terminen sus carreras en equipos argentinos admitió “a uno le gustaría que vengan, ¿por qué?, porque el fútbol argentino es muy lindo, entonces para que ellos también lo vivan, pero bueno, cada uno va por la elección”.

Heinze hablo de dirigir en Europa y aseguró que espera “tranquilo que lleguen proyectos u ofertas. Siempre soy de hacer así, nunca espero nada, las cosas se van a dar, se analizan y después se tomará la decisión".

Sobre el trabajo que realizó con los chicos de inferiores en clubes argentinos donde dirigió, Heinze reconoció “me gusta trabajar en la formación también. Los clubes argentinos necesitan de una formación porque necesitan vender jugadores en el futuro, a mí me gusta, así que eso está bien y también lo hago”.