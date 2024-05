Boca perdió ante Atlético Tucumán en su debut en la Liga Profesional y llega golpeado a la Copa Sudamericana

Un Boca con varios suplentes dejó una mala imagen en Tucumán y perdió por 1 a 0 con Atlético Tucumán por la primera fecha de la Liga Profesional y ahora pondrá la mente en el duelo de este miércoles ante Fortaleza por la Copa Sudamericana.

Con el único tanto de Mateo Coronel, Atlético Tucumán cortó una mala racha de triunfos, en donde apenas ganó un partido en todo el año, pero desde la llegada de Facundo Sava levantó el semblante y el equipo salió con otra cara.

Boca tendrá este miércoles el partido crucial por la clasificación en la Copa Sudamericana, ya que de conseguir un triunfo frente al Fortaleza quedará como líder y cada vez más cerca de acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A los cuatro minutos, Renzo Tesuri le ganó un error garrafal de Sergio Romero que la defensa no cubrió y puso el 1 a 0 para el elenco tucumano. Pero tras la revisión del VAR, el árbitro Pablo Echavarría decretó que Mateo Coronel obstaculizó el paso del arquero.

Pero ya a los 28 minutos, Atlético se despertó y tras un gran pase de Mateo Bajamich para Tesuri, el volante centró desde el piso para la llegada de Coronel para poner con la derecha ante un caído Romero el 1 a 0.

En la segunda etapa, Boca intentó romper el fondo del Decano pero se topó con un equipo muy bien parado, y el nerviosismo le jugó una mala pasada en los momentos claves para convertir.

Síntesis de Atlético Tucumán vs. Boca por la primera fecha de la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 1.

Atlético Tucumán 1-0 Boca.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Germán Delfino.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Agustín Lagos, Alexis Flores, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Bajamich y Mateo Coronel. DT: Facundo Sava

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Milton Delgado; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Frank Fabra; Luca Langoni y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Goles en el primer tiempo: 28m Mateo Coronel (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 9m Jabes Saralegui por Fabra (B); Lucas Janson por Delgado (B); 12m Marcelo Estigarribia por Bajamich (AT); 21m Tomás Castro Ponce por Lagos (AT); 39m Justo Giani por Tesuri (AT); Matías Orihuela por Acosta (AT); Iker Zufiaurre por Medina (B).