Muerte por intoxicación: habrían confundido sal de nitro con sal común

Un hombre de 57 años falleció este martes en la localidad de Villa Elisa y otras siete terminaron internadas tras haber consumido un guiso que se habría condimentado con un elemento que provocó la intoxicación.



El director del hospital San Benjamín de Colón, Marcos Luciani, donde fueron derivados los integrantes de la familia afectada, dio detalles del estado de salud de los hospitalizados y de qué elemento podría haber ocasionado la trágica comida.



“Hay un paciente de 18 años con respirador en terapia intensiva producto de esta intoxicación, mientras hay otros cinco integrantes de esta familia que están retornando al hospital de Villa Elisa” para ser controlados. Este joven “está estable y lo importante es que su cuadro no se ha deteriorado. La medicación dio resultado”.

“Estuvieron estables toda la noche, se consiguió medicación especial en el hospital San Martín de Paraná que llegó a las cinco de la mañana y sirvió para que los pacientes se sintieran mucho mejor clínicamente y están recibiendo el alta para otras 24 horas de control en el hospital de Villa Elisa”, dijo Luciani.



Sobre los síntomas con los cuales ingresaron estas personas, dio cuenta que presentaban dolor de cabeza, vómitos y dificultad para respirar. El hombre fallecido ingresó en coma con pulso débil y en 20 minutos se desencadenó el paro cardíaco.



Consultado sobre lo sucedido, el profesional mencionó que “ellos hablan de una comida y aparentemente confundieron accidentalmente una sal con otro producto que es lo que está siendo investigado por la justicia”.



“Es gente que trabaja del reciclado y juntan cartón, creemos que accidentalmente en este reciclado han llevado un paquete a su domicilio y lo confundieron a la hora de salar el alimento. Todavía no sabemos qué es, está en estudio, entramos en suposiciones por lo que nos dio el laboratorio, puede ser sal de nitro o sal de cura que es una sal que se usa para embutidos y no sabemos la cantidad que consumieron”.



En este sentido fue que se ordenó la autopsia al cuerpo de la persona fallecida y Toxicología verá el producto que desencadenó el deceso del hombre.

Finalmente, Luciani dijo que la persona que cocinó el guiso “es una prima de la familia que no se vio afectada, no sabemos si ingirió esa comida o no. Además hay otros niños que no se vieron afectados” ya que habrían comido otra cosa.



Qué es la sal de nitro

La Sal Nitro (Nitrato de Potasio) es una sal usada para curar y conservar embutidos. Su presencia en productos cárnicos genera una reacción que intensifica el color rojo de la misma dando entre otros el color tan característico de muchos salamis y salchichones. Es además un ingrediente usado en recetas tradicionales que requieren el curado de una carne.



La Sal Nitro debe usarse con moderación y siempre en cantidades muy pequeñas, normalmente mezclada con sal común en ratios que no deben superar el 1% del total, publicó El Once.

Relacionada: