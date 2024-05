Sorpresa total en el CVE por la decisión de la ACTC

Como un baldazo de agua fría, así es como recibieron los integrantes del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná al comunicado de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) en el cual indicó que desafecta al autódromo entrerriano de las categorías que son fiscalizadas por el ente teceísta.

La comunicación llegó un día después que el Turismo Pista –desde este año fiscalizada por la ACTC– mencionara que visitarían el circuito paranaense en julio próximo. La sorpresa se apoderó de todos los integrantes de la entidad, que recibían al TC desde 1997 hasta el 2022, cuando fue la última visita.

La respuesta tras la decisión de la ACTC

Ladislao Uzin Olleros es integrante el club y manifestó a UNO su asombro. “Nosotros tomamos conocimiento del mismo modo que lo ha hecho toda la gente, a través de este escueto comunicado que ha largado hoy –por ayer– la ACTC desafectando al autódromo de Paraná de todas las categorías que fiscaliza la ACTC, pero desconocemos las motivaciones porque en el comunicado no da ninguna razón, ni fundamentarlo. Nosotros no hemos tenido ninguna notificación, ni citación a una reunión previa para deliberar o para hacernos saber de alguna condición que ponga la ACTC”, indicó.

“No tenemos ningún conflicto ni con las ACTC, ni con la CDA del Automóvil Club Argentino, ni con los clubes colegas, ni con las categorías, ni con los pilotos, el autódromo está en óptimas condiciones operativas”, agregó.

En relación a un pedido de obras que efectuaron el año pasado, el dirigente contó: “Nosotros entendemos que con la profesionalización que tiene el automovilismo naturalmente hay que ir adecuándose. Ahora bien, en las condiciones económicas que estamos pasando el club no puede comprar una carrera que tiene de base un presupuesto de 200 millones de pesos. Nosotros no vamos a comprometer el patrimonio, ni las finanzas del club en comprar una carrera que nos pueden llevar a la quiebra. En las actuales condiciones el esfuerzo tiene que ser compartido. No puede ser que la ACTC se lleve toda la plata y al club, hablando en criollo, nos dejan una propina que no alcanza para pagar el gasoil que se necesita para preparar el circuito, para mover los grupos electrógenos y atender todas las obligaciones que tiene el club. Por ejemplo, instalar hoy una ampliación de la red de sanitarios, tiene de base un costo de 17 millones de pesos y si al club no le entra plata con qué lo vamos a hacer”.