Agmer Crespo participó de la marcha de este jueves en Paraná

Estación Plus Crespo

Claudia Schira, secretaria gremial de Agmer Crespo, dijo a FM Estación Plus Crespo “Hoy hay un paro nacional de todos los niveles educativos, y nosotros nos congregamos acá en representación de los docentes de Crespo. Aquí podemos ver también la problemática del CONICET y de los universitarios. O sea que todos los niveles estamos acá congregados”.

Resumió que “el paro hoy se hace presente en todas las plazas del país. La gente se congrega, los docentes, universitarios, investigadores, para hacer los reclamos pertinentes. Y hablar un poco de la situación en la que nos encontramos. Está bueno que la población, tu audiencia, pueda estar escuchando todas las voces”.

La profesora Crespense Marcela Antivero describió a FM Estación Plus Crespo, “soy maestra del primario, profesora de Historia y tengo que trabajar en tres turnos”.

Aseguró que “No estamos lejos de la realidad de la provincia hermana de Misiones. Los sueldos nuestros acá en Entre Ríos están siendo achatados por la inflación, por las paritarias nacionales, que son muy ineficientes. Solamente nos han ofrecido un 20% y en cuotas”.

Antivero reconoció que “Hay familias, compañeras docentes que son sostén de familia, pagan alquiler y lamentablemente no llegan ni siquiera a cubrir los primeros doce o quince días del mes. No somos ajenos a una realidad que nos atraviesa. Vemos la triste realidad de nuestra familia, de la familia de nuestros orígenes, las escuelas, las escuelas de Crespo, donde no están llegando las partidas de alimentos. Hay hambre, se siente y lo vemos todos los días los docentes con nuestros estudiantes y nosotros mismos, nosotros mismos, que esta realidad nos duele y nos atraviesa”.

¿Hay alguna instancia próxima a la cual los ha convocado el gobierno?

“Estamos esperando que nuevamente el gobierno nos convoque, y que mejore la oferta que sigue siendo insuficiente. Es lamentable que se nos paguen los aumentos en cuotas, porque los docentes no estamos llegando a cumplir nuestras necesidades básicas. Hay muchos docentes, tanto en primaria y secundaria, que son sostén de familia y tienen que llevar su plato de comida todos los días a su casa y el sueldo no nos está alcanzando”, finalizó Antivero.