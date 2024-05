Revelan que antes de llegar a la mitad del mes, decae en forma marcada la venta de pan en Crespo

Estación Plus Crespo

"Hay altos costos fijos de elaboración, aumento de insumos y todos los meses estamos notando una caída de ventas. Este último es un agravante bastante importante", explicó el panadero crespense Mario Usinger -integrante de la Cámara de Panaderos de Entre Ríos-, a FM Estación Plus Crespo. Sostuvo además que esta comunidad presenta una particularidad: "Los primeros días del mes hay ventas lindas, y a partir del 12 empieza a decaer, va disminuyendo y ya en los últimos días se nota mucho la baja del consumo. Es una condición que nos mantiene atentos, hay que tratar de ajustarse y sobrellevarlo, pero muchas veces no sabemos cómo acomodar esa situación, dado que las ventas no se sostienen".

El pan o galleta se vende en Crespo en valores que oscilan los $1.760 y $2.200 por kilo, dependiendo si se trata de producto envasado y distribuído ó expendio a granel por mostrador. Acerca del incremento de los últimos días, explicó: "Desde comienzos de mayo hemos tenido noticias desalentadoras en cuanto al valor de la harina, que se incrementó casi un 30% en el mes. Hay que sumar la suba del servicio de energía y costos productivos, lo que nos llevó a un conjunto de elaboradores a decidir un aumento del 10% por kilo. Si tendríamos que trasladar todos los aumentos de producción, sería alrededor de un 40% a 45%, pero es complicado".

"Este mes se cortaron las ofertas y los combos de insumos. Las distribuidoras ofrecen los productos individuales y a precios con una remarcación del 10%, tanto para margarina como levadura, entre otros insumos. Además, el trigo sufrió un aumento importante y eso hace que los molinos lo trasladen al precio final de la harina", detalló Usinger.

El panadero destacó que "los colegas están poniendo todo su esfuerzo, nos enfocamos en sobrellevar todo esto, pero está muy difícil la situación. Desde la última devaluación fuerte, hemos achicado nuestra rentabilidad, pero muchos ahora están teniendo problemas para pagar impuestos y demás, de manera que fue inevitable actualizar el precio. Hay malestar y preocupación por cómo seguirá todo, sin descuidar que a nivel país hubo un promedio de 1.500 panaderías que ya han cerrado sus puertas".