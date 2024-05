Despidieron a 15 trabajadores de emblemático hotel de Paraná

Así lo confirmó el Secretario General de Uthgra, José Trlin Carelli, que aseguró que los despedidos tenían entre 10 y 18 años de antigüedad en sus puestos. Señaló que “inventaron causas para echar gente y no pagarles la indemnización”.

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Entre Ríos, José Trlin Carelli,confirmó los despidos en el emblemático hotel Mayorazgo de la capital entrerriana y señaló que las cesantías comenzaron hace aproximadamente un mes.



“Los trabajadores despedidos hasta ahora son 15, se pusieron en contacto con nosotros y tuvieron audiencias con el Ministerio de Trabajo, algunos arreglaron y otros están en la tratativa”, aseguró el representante gremial y además aclaró que las bajas fueron en todas las áreas tanto como cocina, administración, hotelería y gastronomía dentro del casino.



Modalidad de los despidos



Trlin Carelli contó que “la modalidad de despidos fue a través de causas inventadas a trabajadores que llevan más de 15 años; la patronal hacía ir a un escribano, llaman a la persona y ahí notificaban la baja con causa justa para no pagarle indemnización”.



El titular de Uthgra ratificó en la gravedad del asunto en cuanto a la manera: “Los despidos están contemplados en la ley y hay una forma para hacerlos”, aclaró que existe un protocolo para reducir personal y señaló que “lo que están haciendo es para amedrentar a los trabajadores que quedan, por eso echan a los que tienen más antigüedad y sin pagarles un solo centavo”.



“No existe justificación cuando hay despidos con causas inventadas, es muy raro que en un establecimiento 15 trabajadores tengan razones para ser despedidos y eso no es una cuestión de la recesión económica que está viviendo la Argentina porque si fuera por eso echarían a la gente que menos antigüedad tiene porque les saldría más barato pagarles como les corresponde”, cuestionó Trlin Carelli.



Además, el gremialista hizo hincapié en que “la gente que echaron es la misma que en plena pandemia, incentivados por los empresarios salieron a manifestarse a la calle para que el Estado vuelva a permitir la apertura de hoteles y casinos” y criticó a la patronal: “Cuando son necesarios los uso y después los descarto sin pagarles nada; estos trabajadores eran la gente que más tenía puesta la camiseta”.



Finalmente, el Secretario General criticó a la gerencia que está desde hace un año en el hotel: “Se maneja de una manera rara, ninguno de los que está sabe de hotelería y gastronomía, son gerentes, tampoco son dueños, les da lo mismo a quién echen, no hablan con los trabajadores para saber qué se puede llegar a hacer y se encierran en su oficina”, publicó APFDigital.