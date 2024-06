Autonomía progresiva, un tema que captó la atención y despertó el interés de adolescentes

Estación Plus Crespo

Durante la mañana de este viernes, y como un complemento innovador a la jornada propuesta por el programa La Justicia va a los Barrios, la Jueza de Paz con competencia en Familia de Crespo, Dra. Vanesa Visconti, encabezó dos charlas de concientización, dirigidas a estudiantes de diferentes edades. Los pre-adolescentes abordaron cuestiones relacionadas con la violencia en los vínculos, mientras que los adolescentes de los últimos años lectivos adquirieron conocimientos sobre la autonomía progresiva. En ambos casos, el alumnado se mostró atento y curioso por cuestiones de cada temática, que fueron trabajadas con un lenguaje claro, soporte audiovisual y con ejemplificaciones de la vida cotidiana, atrayendo el interés y la participación.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la magistrada explicó: "Esta vez planificamos para Crespo una jornada de charla y sensibilización en cuestiones de violencia y en autonomía progresiva, dándoles a conocer y analizando juntos, qué pasa desde el punto de vista legal a medida que crecen y que van avanzando en edad, cuáles son sus derechos y deberes como niño, niña y adolescente y qué sucede a partir de cumplir 18 años".

"Esto tiene que ver con el espíritu que persigue el programa La Justicia va a los Barrios, que tiene un gran impacto y que en este caso lo apuntamos a generar un espacio de diálogo sobre qué es lo que les pasa a los chicos y a las chicas, tanto en los noviazgos, en sus comienzos o expectativas laborales, en que conozcan qué derechos y qué deberes tienen, a dónde pueden recurrir cuando esos derechos se vulneran, qué pasa cuando tengo 18 años, qué pasa cuando cumplo 21, o cuando tengo 25. Estos son interrogantes que los niños, niñas y adolescentes se hacen, y que hoy venimos a conversarlos con ellos", comentó la Jueza.

Pocas veces las nuevas generaciones encuentran ámbitos propicios o personas idóneas como para brindarles información precisa y real de qué pueden y qué deben hacer a medida que crecen; cuáles son las protecciones, beneficios o privilegios que van quedando atrás para pasar a adoptar nuevas y mayores responsabilidades; en qué cosas dependen de sus progenitores y hasta cuándo; entre otras. Conocido es por ellos que las tecnologías pueden ofrecer datos erróneos y que algunas veces, por más buena voluntad de su adulto mayor de confianza, pesan mandatos culturales o de crianza, que distorsionan esas respuestas. Desde ese punto de vista, aprovecharon intensamente la ocasión generada.

"Hay una cuestión particular en relación a este tema, que tiene que ver con cómo fue, cómo es y cómo será. Las familias y las ciudades tienen su historia, su idiosincrasia y por supuesto que eso impacta", afirmó la Jueza, sobre la dificultad que muchas veces encuentran los padres a la hora de establecer permisos y límites, cuidar sin avasallar. Asimismo, agregó: "Tenemos que tener en claro, este impacto sociológico cómo se vincula con la cuestión jurídica, es decir, ¿es lo mismo haber tenido 10, 12, 14 ó 18 años en el 2014, que tenerlos ahora?. La realidad es que si bien desde la Convención de los Derechos del Niño, pasando por la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061 hasta el Código Civil y Comercial de la Nación, ha habido un montón de avances; lo cierto es que el Código Civil y Comercial de la Nación del 2015 tiene un gran cambio de paradigma en lo que respecta a la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Qué pasa con su cuerpo, con las cuestiones de salud, su sexualidad, entre un abanico de aspectos".

La búsqueda de vínculos sanos es también un desafío para quienes transitan la adolescencia. "Sin dudas, el tema que siempre está latente son las conductas violentas, que lo trabajamos desde la prevención, por eso estoy acompañada por las profesionales del Área NAF del municipio, del Área de Juventud y del Área de la Mujer. Apuntamos a que no transiten noviazgos violentos, que sean detectar las situaciones", dijo la Dra. Vanesa Visconti y agregó: "Siempre evito la generalización, porque la gente que llega al Juzgado no es un número ni son meros expedientes; son personas atravesando situaciones, son familias y cada caso es un mundo. Sí se advierte que hay un cierto nivel de violencia aceptada socialmente, en los medios, se traslada a la familia y por ende, a la niñez y a la adolescencia. Los niños, niñas y adolescentes replican lo que van viendo, escuchando, percibiendo de los ámbitos en los que desarrollan sus actividades. Nosotros con estas charlas, intentamos la no aceptación. Hacemos sensibilización, concientización y prevención, para que ante las primeras alertas, puedan pedir ayuda, ya sea en la escuela, en las áreas municipales de Crespo -que trabaja de una manera maravillosa-, estamos total y absolutamente dispuestos en el Juzgado a recibir a quien lo necesite, tenemos un Juzgado de puertas abiertas, donde siempre se les puede brindar información y asesoramiento".

La modalidad tendrá continuidad y se irá multiplicando en espacios y público. Así lo confirmó la Jueza de Paz con competencia en Familia de la ciudad: "Nuestra idea es que esta actividad sea un punto de partida. De hecho, el año pasado, en esta misma escuela, pero en el turno nocturno, hicimos una charla similar. Tanto desde el Juzgado como desde el Área de la Niñez, estamos a disposición para la escuela que lo requiera, para la organización que lo considere pertinente. La intención es replicarlo, ya sea por pedido o lo iremos ofreciendo. El servicio de Justicia tiene que salir a la calle, tanto para las necesidades de una comunidad educativa como para las de un parque industrial. Tenemos la premisa de estar de cara a la gente, en cercanía, y en este sentido, trabajamos conjuntamente con el municipio en prevención".