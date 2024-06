Invadidos por la gripe: “Aumentaron notoriamente las consultas en centros privados como públicos”, reconoció el director del hospital de Crespo

Juan Pablo Schonfeld fue consultado por FM Estación Plus Crespo sobre el notorio incremento de casos de gripe que se dan por estos días.

El médico reconoció “estamos en la época de gripe, tuvimos un mayo bastante atípico, muy frío. Realmente esto se veía más en final de junio, julio. Pero bueno, como todos los años sí, venimos con un aumento importante de casos. Es más, en cualquier familia te van a decir que alguno en la casa seguramente o estuvo con fiebre, o estuvo en cama, o la pasó mal, eso es lo que más se escucha”.

“Lo que vemos en la guardia, tanto acá en el hospital como en lo privado, es que aumentaron notoriamente las consultas por estos cuadros”.

Sobre el aumento de consultas, Schonfeld aseguró “Hay que tener precaución, lo que hemos podido detectar, es el virus de la influenza. Hay cuatro tipos de influenza, que es el A, el B, el C y el D. Generalmente el A y el B son los más frecuentes. Y es como, para que la gente recuerde porque lo va a tener más en memoria, como el COVID. Es un virus que se transmite con las gotitas de la saliva, con el estornudo, con el compartir el mate. Por supuesto que en los domicilios es muy difícil controlarlo porque uno está conviviendo en familia y eso se transmite muy rápidamente”.

Destacó “Las precauciones, si tendríamos que dar algunas, no te digo que aislarse como lo hacíamos en un momento con el COVID, pero si quieren usar barbijo para proteger a los demás, una persona que esté sintomática estaría bueno. También el lavado de manos frecuente, la consulta oportuna, no entrar en pánico, pero sí consultar con su médico o concurrir a alguna guardia. Si ves que los síntomas no mejoran con algún antitérmico y demás”.

¿Esto puede ser COVID?

“Los hisopados que hemos hecho no han dado para esa influenza. No hemos tenido casos de COVID, o sea, ha habido uno o dos ahí, pero la mayoría es la influenza, que es la gripe. Recordemos que dentro de la A está la H1N1, que también nos recuerda del brote grande que hubo. Pero bueno, acá hay influenza en todos sus tipos, así que estamos ahí con esa mayoría de gripe, que es más que de COVID”.

¿Esto se manifiesta con dolores de cuerpo? ¿Qué otros síntomas hay?

Schonfeld explicó a FM Estación Plus Crespo que “El cuadro es bastante amplio, porque la persona tiene un dolor de cuerpo y fibra alta. Muchos no llegan ni a las 4 horas de haber tomado un Paracetamol, que ya tienen fiebre de nuevo. Dolor muscular, cansancio. Ha habido varias personas también con vómitos y con diarrea. Y la tos, puede ser más que nada una tos seca, no tanto una tos con mucho moco, sino que es una tos seca que cuando vos querés acostarte a dormir te enloqueces casi toda la noche. Es medio típico eso también. Pero la fiebre es lo que predomina.

"Es fundamental no entrar en pánico. No es que no queremos que vengan a consultarnos. Pero sí, por ahí, los síntomas no son tan severos y ven que lo pueden manejar en domicilio, les recomendamos reposo, buena hidratación, el lavado de manos continuo, si pueden usar barbijo, úsenlo”.

“Hemos notado que el virus es muy contagioso, entonces empieza uno y se contagia rápido, empiezan casi todos juntos. Calculamos que en dos o tres semanas tendrían que empezar a disminuir los casos".

Recomendó “Revisar el calendario, más que nada la vacunación de los chicos, porque por ahí los chicos ya tienen tal vez la vacuna de este año de la gripe. Todavía tenemos dosis, pero ahora no recomendamos a la gente que está enferma venir a vacunarse, por supuesto. Todas las medidas que puedan ser tomar en el domicilio o tomar también en la escuela. Esa es la idea, que los chicos que estén enfermos no vayan a la escuela, porque van a contagiar a todos los demás”.

El médico resaltó “Hemos notado que . Calculamos que en dos o tres semanas tendrían que empezar a disminuir los casos. Pero bueno, esto de que venga este tipo calorcito también complica un poco más, porque uno se desabriga, piensa que está todo bien, pero estamos en invierno, así que tenemos que estar con precauciones. En lo que sí ayuda el veranito es que podés ventilar los ambientes, que eso está bueno. Entonces eso sí te da un poco más de ayuda a combatir el virus, porque la ventilación es importantísima también en esta época”.

Uso del barbijo

Schonfeld recomendó que la persona enferma trate de usar barbijo para no contagiar, “No pedimos ir al trabajo o a la escuela con el barbijo porque estén con fiebre, ahí tienen que quedarse directamente en la casa. Pero si tienen que salir obligadamente, o tienen que ir a una guardia, van a ver que las guardias están generalmente saturadas y van a estar un rato esperando y si ven que están estornudando, tosiendo, con fiebre, estaría bueno llevar un barbijo. Recordemos que en la guardia no solamente está el problema respiratorio, sino que hay cualquier otro cuadro que necesite una atención urgente y se van a encontrar ahí tal vez dispersando el virus a alguien que no lo tiene”.

Vacunas

Aseguró que “El hospital tiene vacunas, que es una de las formas de prevenir, no quiere decir que no te vayas a enfermar, pero el cuadro va a ser mucho más leve y mucho más llevadero”.

“En un principio las dosis generalmente están disponibles para personas mayores, para personas de riesgo y para niños, pero ahora nosotros tenemos bastante en stock tanto para adultos como para niños, así que vacunas hay”.

Finalmente explicó que “ahora es complejo porque si estás enfermo estás contraindicado a aplicarte la vacuna, así que bueno, eso para que lo vayamos viendo, pensando ya para el año que viene, para que aprendamos de este tipo de cosas, parece que nos olvidamos para el año que viene, pero esto pasó el año pasado también. Yo recuerdo que hasta en un momento se quiso adelantar las vacaciones, me acuerdo, porque estaban todos enfermos. Así que recordemos eso, para el año que viene, quien quiera vacunarse con tiempo, vayamos programando, así nos podemos ir protegiendo”.