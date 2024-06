Piden indagar a Leonardo Airaldi por disponer de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto

El Fiscal Federal Nro. 2 de Santa Fe Walter Rodríguez pidió la indagatoria de Leonardo Airaldi y de un puestero de la localidad de Puerto Gaboto llamado Diego Torres por considerar que entre ambos se pusieron de acuerdo para almacenar 29 kilos y 500 gramos de cocaína en una casa de la localidad de Puerto Gaboto, en el departamento San Jerónimo (en Santa Fe). En el caso del exdirigente de la Sociedad rural diamantina, se asume que su rol era e de custodio y propietario de la droga.

Torres fue allanado el 10 de agosto de 2022 en su casa de Puerto Gaboto por la justicia ordinaria en el marco de una causa por violencia de género, denuncia que impulsó su ex pareja luego de haber sido amenazada con un arma de fuego por el puestero, empleado de Airaldi.

Fue entonces que los agentes de la Policía de Investigaciones allanaron la casa de Torres. El denunciado no estaba en su vivienda, pero los policías encontraron debajo de una cama de dos plazas que estaba en la habitación del denunciado, 28 paquetes compactos envueltos en cinta de embalar color azul. En su frente tenía la foto de un avión de la firma Emirates bajo el cual de leía: QATAR. Oficialmente, el morador y buscado no se encontraba ése día. Pero sí se detectó en el frente de la casa una Toyota Hilux, propiedad de Adrián Claudio Bruno, un narco regional que operaba en la zona de la costa santafesina, incluso llegó a colocar su droga en el barrio Centenario de la capital provincial. Fue luego detenido en el marco de una pesquisa que corroboró la existencia de una banda narco, que dirigía Bruno y estaba integrada por varias personas. Ése expediente está en el Tribunal Oral de Santa Fe desde el 3 de mayo pasado.

Proceso federal

Ya con la intervención de la justicia federal se ordenó a una brigada especial de Los Pumas (policía rural) la inspección minuciosa en la zona de islas donde se desempeñaba Torres, en apariencia, como puestero de campos con ganado. Fue así que se estableció que entre los kilómetros 476 y 488 del río Paraná tenía propiedades Leonardo Airaldi. La pesquisa incluyó entrevistas a lugareños que confirmaron que Airaldi tenía el dominio sobre las tierras y que, “por esos días” vieron una barcaza aguas abajo – por la zona de Puerto San Martín- haciendo movimientos muy sospechosos”. La hipótesis se reforzó en noviembre de 2022 cuando una persona se presentó en la fiscalía del MPA a cargo de Aquiles Balbis (que instruyó la causa por violencia de género) para decir que conocía a Torres, que lo contactó para la compra de terneros y que, en una oportunidad, lo llevó hasta las islas para mostrarle la hacienda. “Tenía un puesto grande en la “Boca de Julio” y otro más chico para adentro…dejé de frecuentarlo en Julio (de 2022) cuando fui a la isla a compararle terneros con mi hijo y mi esposa y de repente recibió un llamado y se pudo muy nervioso. Cortó la llamada y me dijo que tenía que irse urgente a buscar merca a Diamante. Yo creía que me hacía una joda, porque él solía decir que tenía lista la merca cuando se refería a las vacas (…) ése día se fue y nos quedamos en el puesto como mi esposa y mi hijo. Cuando volvió en la lancha llegó con un paquete grande dentro de una bolsa negra todo envuelto. Me pidió que lo acompañe hasta Puerto Gaboto a llevar el bulto. Ahí me di cuenta que no era joda. Le dije que no, me quedé en el rancho con mi familia y los esperamos a que regrese, tardó como dos horas. Luego volvimos a Puerto Gaboto y lo dejé de frecuentar. Al tiempo me entero lo del allanamiento”, señaló.

-¿Sabe a qué lugar fue Torres en Diamante? -preguntó el fiscal.

-A la estancia de su patrón, que es Airaldi. Se llega por agua hasta la costa y luego tenés como 6 kilómetros a pie. Yo nunca fui, eso me lo dijo Torres, incluso comentaba que había una pista para el aterrizaje de avionetas. Una vez me dijo que lo corrió Prefectura en un gomón, pero es imposible agarrarlo, tiene una lancha de 150 HP motor Mercury, puede andar a 90 kilómetros en el río.

Para ésa época, concretamente en julio de 2022, Airaldi fue detenido en Rosario, mientras circulaba por Gorriti al 5.600 alrededor de las 3 de la mañana. Personal de Gendarmería detuvo la Amarok que conducía el diamantino, que iba acompañado por tres personas. Se requisó la camioneta y se hallaron armas, municiones, algo de drogas y mucho dinero. Airaldi ensayó una defensa entonces: “soy personal inorgánico de Inteligencia de la Policía de Entre Ríos”. Nadie lo creyó, aunque luego se comprobaría que sus lazos con la fuerza policial entrerriana eran y siguen siendo fluidos. Muy importante fueron los seis teléfonos secuestrados esa madrugada en Rosario, peritados por la Dirección de Inteligencia Criminal de la Delegación Paraná de la Prefectura Naval. Las conversaciones sirvieron de fundamentos para que el juez federal de Paraná, Leandro Ríos procese en abril pasado a Airaldi y otras 17 personas por el delito de narcotráfico en el marco de una empresa criminal. (ver aparte)

La misma Amarok que conducía Airaldi fue identificada – y luego retenida -en diciembre del año pasado por la Policía de Investigaciones de Entre Ríos en el marco de una causa por narcotráfico y lavado de activos que tenía como principal investigado a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, imputado en el juzgado federal de San Martín, en provincia de Buenos Aires.

Historias de pillos

En la investigación del fiscal Rodríguez se aportaron varios informes de Los Pumas en donde se señala a Airaldi como el jefe de la Sociedad El Pillo S.A. Otra referencia que acerca al investigado con la geografía que controla. “El Pillo” se llama la isla bajo su dominio que está en jurisdicción de Victoria. En varias comunicaciones telefónicas Airaldi habla con “Sole”, quien sería su secretaria personal. En un intercambio de mensajes “Leo” le pide a “Sole” que hay que “arreglar con los empleados que faltan asegurar”. Envía luego una par de fotos y especialmente la del documento de Torres. Soledad también usaba un teléfono agendado en el IPhone de Airaldi como “Puerto Cabanas Las Cuevas”.

Existen numerosos mensajes de texto en donde los dos principales investigados en esta causa intercambian datos en clave: “llévate la lancha nueva y decí que no podés llevar gente, a lo sumo una persona, ésa lancha es fuerte, podes llevar un novillo de 450 kilos y no pasa nada”. Le aconseja Airaldi a Torres en una comunicación registrada el 15 de junio de 2022, a las cinco de la tarde.

En relación a Los Pillos S.A la hipótesis de la Fiscalía es que es un ente jurídico que controla Airaldi sin aparecer en los papeles. Según el Boletín Oficial el 12 de octubre de 2021 la empresa realizó una Asamblea de recambio de autoridades. Se designó Presidenta a Tanya Gisel Kranevitter y Director Suplente a Francisco Rouillón, ambos con domicilio fiscal en un piso de Avenida Corrientes al 1.300, en Capital Federal. Gisel Kranevitter, ex pareja de Airaldi, está procesada por el juez federal de Paraná Leandro Ríos. Rouillón es socio de la Bolsa de Comercio de Rosario, admitido en julio de 2021, de acuerdo a la nota formal de la Bolsa que él mismo subió a una red social. El Pillo S.A ha declarado dedicarse “a la cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche, sumada a la cría de anímales, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”. Se agrega un domicilio distinto al antes mencionado: Charlone 971, también en C.A.B.A.

El gaucho jefe de la banda narco

Airaldi está preso en la cárcel de Paraná desde el 8 de marzo pasado, cuando fue detenido junto a otras personas en función de un pedido de múltiples allanamientos y detenciones ordenados por el juez federal Leandro Ríos. El magistrado procesó a 18 personas un mes después. Al ex referente de la Sociedad Rural de Diamante le imputó la figura de organizador y financiador del comercio de drogas. Al resto los procesó por comercio agravado por formar parte de una empresa criminal de tres o más personas.

Leonardo Roberto Airaldi, Jimena Irupe Burne (una de las personas que iba en la Amarok el dia del procedimiento en Rosario), Armando Marcelo Balcaza, Sebastián Agustín Armocida, Juan Andrés Erbes, Roberto Fabián Coronel y Walter Olivero (policía de la provincia de Santa Fe) permanecerán en prisión. El resto, entre quienes se encuentra Gisel Kranevitter, continuarán en estado de libertad el proceso.

(Uno Entre Ríos)