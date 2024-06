Más volumen, menos dólares

Las exportaciones del sector agroindustrial argentino para el año 2024 se perfilan con una amplia mejora respecto al año pasado. Paradójicamente, el monto superará el promedio de los últimos tres años.

Según el modelo de proyección de la BCR, se espera que las exportaciones netas generen un total estimado de US$ 26.882 millones, marcando un aumento del 51% respecto al año anterior, pero un 11% por debajo del promedio de los últimos tres años.

Según Emilce Terré, este incremento se atribuye al robusto crecimiento del volumen de exportaciones, que podría alcanzar los 89,4 millones de toneladas, representando un aumento del 58% interanual. Sin embargo, los precios promedio han mostrado una disminución del 19% con respecto a 2023 y del 16% comparado con el promedio de los últimos tres años, lo cual modera el ingreso total de divisas.

Hasta mayo de 2024, ya se ha liquidado un 40% del total proyectado para el año (US$ 10.791 millones), manteniéndose en línea con los patrones observados en los últimos cinco años. Queda pendiente la liquidación de US$ 16.091 millones, de los cuales US$ 12.580 se espera que ingresen al mercado oficial de cambios y US$ 3.512 se canalizarán a través del Contado con Liquidación (CCL), siempre bajo el régimen cambiario actual.

Este análisis sugiere que, aunque la recuperación del ingreso de dólares del agro es significativa respecto a la sequía del año pasado, la caída de los precios internacionales ha limitado su potencial total.

No obstante, de mantenerse las condiciones actuales y los precios actuales, se proyecta una recuperación gradual que podría situar la liquidación total de divisas por encima de los US$ 26.882 millones previstos para 2024.

Cadena 3