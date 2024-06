El accidente que protagonizó Orrico podría provocar un gravísimo perjuicio patrimonial al Estado

El trágico accidente vial provocó la muerte de Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, también causó graves lesiones al funcionario provincial podría acarrear consecuencias altamente gravosas para el Estado.

Es que además de la acción penal contra Ruiz Orrico, quien podría enfrentar cargos de homicidio culposo, se abre una instancia civil con varias aristas. Los familiares de los cuatro empleados del Frigorífico Fadel que fallecieron trágicamente en la madrugada del 20 de junio pueden demandar tanto al funcionario como posible responsable subjetivo del incidente (era quien maniobraba el vehículo) pero también al Estado por el daño objetivo, es decir por el daño provocado por el VW Passat que es propiedad de la Provincia.

Las acciones civiles tienen tres escalones de daño. El primero es el emergente. Ahí se cuenta tanto la destrucción total del Corsa en el que se trasladaban los cuatro operarios como el denominado “valor vida”. Si bien la vida humana no es valuable económicamente, se establece en este tipo de incidentes un valor en función de la persona fallecida. Una estimación hecha por fuentes ligadas a la actividad del seguro consideró que, en el particular, estaría en al menos u$s 500 mil cada una, lo que totalizaría u$s 2 millones.

A esto deberá sumarse, como segundo escalón, el lucro cesante por los decesos. Esto es: lo que estas cuatro víctimas podrían haber podido producir para sí y para sus familias si el accidente no se cobraba sus vidas.

En un tercer peldaño está el daño moral. Este es el más difuso porque considera las afecciones psicológicas en el núcleo familiar de cada uno de los fallecidos.

La flota de vehículos oficiales está asegurada en Iapser Seguro. Si el Passat tenía la póliza vigente al momento del trágico suceso, será la aseguradora estatal la que tendrá que hacerse cargo de estos gastos, a los que habría que sumar las costas judiciales. De lo contrario la acción irá directamente a Orrico y al Estado provincial.

Por otro lado, la Fiscalía de Estado inició una pesquisa interna a través de la Dirección de Investigación Patrimonial para precisar el daño al patrimonio público que causó el ex titular de Puertos al destrozar el auto oficial en el que se trasladaba. A esto debe sumarse que pondrán la lupa sobre la eventual responsabilidad civil de Orrico por posible conducta irregular.

El funcionario es oriundo de Concepción del Uruguay, ciudad que quiso gobernar en dos oportunidades como candidato del PRO pero perdió. El jueves 20 habría estado volviendo de una fiesta privada en la Histórica en la madrugada. A la altura del kilómetro 223 de la Ruta 39, el Passat que conducía impactó contra el Corsa donde se trasladaban los jóvenes.

El Gobierno informó este martes que Orrico no continuará al frente del Instituto Portuario hasta tanto la justicia esclarezca lo sucedido. Habría sido a pedido del propio funcionario. Para que se concrete, deberá emitirse un decreto del Ejecutivo provincial.

Orrico es pareja de la jueza Evangelina Bruzzo, integrante de la Cámara de Casación Penal de Concordia, publicó APFDigital.