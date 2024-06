Se cumplieron 50 años del increíble choque de un Canberra con un camión en ruta 131 Crespo

El camión era conducido por Otto Seiler, oriundo de Seguí quien volvía a su ciudad después de hacer un viaje a Valle María.

Según relató a FM Estación Plus 94.3 Crespo, Rubén Seiler hijo de Otto “Era una viernes a la tarde, alrededor de las 18:30, de un día en que había llovido. Por Seguí pasaron tres aviones juntos y nos llamó la atención y otra que iban muy bajo esos aviones. Alrededor de 20 minutos a media hora, nos quedamos sin luz, no sabíamos el por qué ni qué había pasado, y nos quedamos tranquilos pensando que era por el tiempo”.

Avion Canberra B 102 - El Camionero







Recordó que “Alrededor de las 20:30, golpean la puerta y cuando abrimos un agente de policía, que nos saluda ‘Buenas noches, qué tal, quédense tranquilos pero vengo a avisarles que su papá tuvo un accidente con un avión en Crespo. Él está bien, no se hagan problema’. Se fue y al otro día fui a trabajar, pero cuando vuelvo tipo 11:30 o 12:00, llegó y nos comentó cómo era la mano. Cuando él venía por la Ruta, desde Valle María, estaba lloviznando y en cercanías de Crespo veía que venían dos lucesitas de frente y pensaba que era un auto, porque no tenía altas o bajas puestas y él apaga las suyas del camión. Cuando hace eso el piloto se aviva y se da cuenta que era un camión y en ese ínterin, en la distancia que tenía, alcanza a levantar el ala. Lo enganchó en la parte superior de la caja, le arrancó todo y si él no hubiera apagado las luces del camión, lo engancha en el medio, a la altura del pecho más o menos. O sea que no hubiera podido contar ni el cuento”.

El camión de Otto Seiler

Volvía desde Valle María hacia Seguí.

Otto contó a su familia que “Ese canberra es el que corta la línea de alta tensión con la panza por el vuelo cuando ya estaba demasiado bajo. Por eso Crespo y Seguí se habían quedado sin luz”.

“En ese momento, llega un auto dijo mi padre, era un Peugeot. Ya estaban los pilotos abajo, esperando y viendo qué es lo que había pasado. Y ellos mismos le dijeron ‘vaya a Crespo y haga la denuncia’. En ese ínterin pasa este auto y lo acerca hasta la comisaría. Cuando quería hacer la denuncia, lo trataron de loco, porque no le creían que había pasado con un avión. Después le tomaron la denuncia e hicieron todos los papeles y tuvo que volver hasta su camión, esperar y se le hizo la noche. Se quedó a dormir en Crespo y al otro día se volvió a Seguí”.

“Tenía alrededor de 35 a 40 años. Fue muy famosa la historia por esos años e incluso lo cargaban diciéndole que lo único que le faltaba era chocar con un barco. Son las anécdotas que quedan con el transcurrir de la vida”.

Rubén Seiler contó que su padre “tuvo contactos con ellos después (los tripulantes del avión), incluso tuvo que ir a la Base Aérea a Paraná. Le abonaron todos los daños y perjuicios que se habían producido con el avión. Se portaron muy bien esa gente”.

Escuchá aquí el audio de la entrevista:

Hasta nosotros en casa dudamos

“Que un avión choque a un camión, dónde se ha visto. Cuando le hace seña de luces mi papá, ahí es donde el piloto se dio cuenta y empezó a levantar con la punta el ala y lo enganchó con el tanque”, contó Rubén.

Finalmente indicó que todo “Fue todo cierto, porque justamente un policía nos golpeó la puerta de casa para informarnos, no había mentiras en lo que nos contó al otro día”.

Otto Seiler murió en 2010. Era oriundo de Las Tunas, Crucecitas Séptimas y cuando se casó se vino a vivir en Seguí, donde yo nací.

El hecho no tuvo mucha difusión en los pocos medios que había por aquel entonces, porque la noticia de la que todos hablaron en esos días fue de la muerte de Perón el 1º de Julio.

El avión está actualmente expuesto en Oliva, provincia de Córdoba, en el Museo Nacional de Malvinas. Se trata del mismo Canberra B-102, al que posteriormente denominaron “El camionero”.

Noticia publicada por El Diario de Paraná el 4 de Julio de 1974



Relato del Vice Comodoro Hugo Alberto Maldonado (Navegador del avión Canberra B-102)

".... Viernes, último día de la semana y un merecido descanso para el sábado y domingo. Habíamos tenido una semana bastante activa y como corolario se programó un operativo para todo el Escuadrón, por escuadrillas, en navegación con regulación de hora de llegada, por los cuatro rumbos cardinales y tiro en la III Brigada Aérea a la misma hora. El apoyo técnico y sus petates, en un DC-3 y directo a RTA para recibirnos. De mas esta decir que, como siempre, había que aguzar los lápices y llegar a exactamente a la hora prevista, pues las gastadas posteriores podían resultar catastróficas a la hora del asado con el cual nos esperaban.

Y así fue, todos partimos y si mal no recuerdo 11 canberras desparramados por el centro y norte del país. Navegación sin novedad, ninguno regreso por fallas y todos allí estuvimos, de acuerdo a lo programado y ninguno tiró sus bombas fuera de Santa Fe. Excelente, brillante y la superioridad; más que contenta. Abajo todo el mundo, acondicionar los aviones, juntarnos y todos al casino. Venia la mejor parte. Éramos, al menos eso creímos, merecedores de al menos un choripán. Y no lo íbamos a dejar de lado.

Era julio, pero hacía calor y ni hablar de la humedad. Todo un asado campechano, pero manteniendo medianamente la compostura, acorde con la época. Todo de diez. 22 pilotos, 22 navegadores, la crew del DC-3 , los mecánicos y los infaltables adicionales. Todo un equipazo, todos mirando por todos y en una armonía sin parangón y que se prolongó por decenas de años.

Y como lo bueno dura poco, había que empezar a pensar en el regreso. A eso de las 16:00, el Jefe de Escuadrón, Vice Comodoro Plessel, pide al operador de turno la meteorología. Cuando llega, células convectivas por allá, por acá, por el norte, por el sur, por todos lados. “Bien, esperemos la evolución”. ½ hora y nada evolucionaba. Y así transcurrió el tiempo. Mientras tanto: “...traigan el estado de combustible de los aviones...”.

Resistencia, Corrientes y Goya, bajo mínimo. ¿ Cómo está la ruta a Paraná?. “...yyyy todo cubierto....reportan Cumulonimbus alrededor de Sta. Fe...”.

Y el Jefe de Escuadrón toma la decisión: “...todos a los aviones, el DC3 carga lo que trajo, despega primero y nos va actualizando la ruta. Nosotros en los aviones escuchando los reportes y de a uno iremos despegando. Yo iré en el B-102 que tiene menos combustible, Maldonado viene conmigo, y Comellí en el otro; elija su navegador. Escudero, Sr...”. “... Comelli, Uds. despegaran penúltimo y nosotros en último lugar...solo nosotros mantendremos energía externa permanente, para no consumir combustible...cuando le dé la orden pone en marcha y se va; luego lo haremos nosotros....”

“... La ruta está cubierta de Fl 100 para arriba. A unas 25 mn, sobre la ruta y antes de Paraná hay Cumulonimbus. Rodeándolo por el Oeste y entrando por Sta. Fe, no hay problemas..”, nos comentaba el Capitán Briend. Acto seguido comenzaron los despegues y fueron llegando a destino. Ya eran las últimas luces y despegó Comelli. A los 10/15 minutos despegamos nosotros.

Las bases de la nubosidad ya estaba bajando y nosotros subiendo tratando de salir por encima de ellas. 200, 220, 260 pie y en los 280 salimos, pie más pie menos. De todas maneras, más alto menos consumo, en eso estábamos acertados. Y nuevamente nos metimos en la capa, pero allí seguimos; siempre sobre la colorada. Estábamos en contacto con la Torre de control, manteniéndolos informados. Ya todos habían aterrizado. Nos esperaban a nosotros.

-“Sr, dentro de 3 minutos vamos a hacer un viraje por la derecha a rumbo 240° y así rodeamos el Cumulonimbus ”. “...Bien..” .

-“Sr. Viraje por la derecha a 240°”. Silencio.

-“Sr. Por la derecha, que lo tenemos al frente...”

-“ Se ve bien por este nivel, voy a seguir porque veo claro, la nubosidad esta flojita, como algodón...”

No deben haber pasado mas de 3 minutos y toda claridad que irradia el volar entre las nubes, se transformó instantáneamente en negro. Negro absoluto, y le pegué el grito a torre de control:

-“ ¡ Nos metimos en el cumulus nimbus ¡ “, y adiós con las comunicaciones.

-“ ¡ URGENTE ABAJO ! ”, le ladré a mi jefe y lo hizo reduciendo la potencia.

Imagínense una caja de zapatos con piedras adentro y sacudidas violentamente. Bien, la caja era el avión y las piedras éramos nosotros y todo lo que anduviera suelto por allí. Corte de energía total, sin comunicaciones, sin instrumentos de ningún tipo, un silencio mortal, sacudidos y dados vuelta en todos los sentidos sin ninguna contemplación. Mi compás de puntas secas, fue encontrado tiempo después debajo del asiento del piloto; ¿cómo fue a parar allí?, no lo sé. De hecho no hirió a nadie.

Canberra B-102, denominado “El camionero”.

Tal era la vorágine externa e interna, allá, a unos siete mil metros, que pensé en una eyección como solución. Pero instantáneamente me dije: NO, si el paracaídas se abre, llegaríamos cascoteados al suelo y con la seda hecha un colador. Poquísimas probabilidades de llegar entero. Estábamos en medio de la torre, el chorro descendente y turbulento nos tiraba para abajo de cualquier forma y el gran Vice. luchando por mantener el animal más o menos estabilizado.

El único instrumento que quedo funcionando, fue el radio altímetro. Instrumento chiquito y que brillaba más que nunca. El fiel giraba como ventilador, y era lo que me daba la certeza que bajábamos a velocidad vertiginosa. Me daba la impresión que saltaba de 5.000 en 5,000 ft (pie).

20, 15, 10, 5, 2, 1.000 pie y a los 800 y algo de pie., el jefe logro estabilizarlo y salimos volando como Dios manda a unos 700 pie. , dando motor suavemente. Estos dos buenos muchachos, nunca se detuvieron, a pesar del hielo el diluvio de agua. El avión propiamente dicho, y contrariamente a mis pensamientos que se partiría en mil pedazos; tenía todo lo que debía tener. Y por lo que sentía, respondía de mil maravillas.

¿Y ahora? ¿Por dónde andamos? ¿De qué lado del Paraná estamos?, y en estos momentos surgen las preguntas más insólitas. Intercomunicador, no teníamos. Y a los gritos le preguntaba al jefe si podía volar..... No escuchaba nada, pero seguíamos volando. De un lado para otro. Buscando una referencia, una ciudad, algo. El ignoraba si nosotros estábamos o no estábamos, si respirábamos o no. Nada.

En un trozo de papel que encontré por ahí, le pude escribir que pusiera rumbo 270°, encontrara el río y fuera hacia el sur. O encontraba Paraná o encontraba Rosario. Se lo quise pasar, pero no hubo caso. Lo que sí, note que se iba de un pueblo a otro, de luces de pueblos a otra. No sé cuánto tiempo volamos de esta manera. Hasta que haciendo un nuevo intento por VHF, salió al aire mi amigo Briend. Había escuchado mi único llamado allá arriba. Y se mantuvo en vuelo en la vertical de Paraná, como retransmisor y desgañitándose de tanto llamarnos.

- “...¡ NEGRITO! ¿ Están bien, dónde están?. “.........Bien gracias, aún estamos volando..” y le relate somera y velozmente la situación.

- “... en este momento estamos girando en un pueblo, pero es muy chico. No sé qué es. Espera que agarró para otro lado...”

-“ ... éste es grande, muy grande, pero de no es Paraná. ¿ Cómo me escuchas ?. Bajo pero te entiendo.

-“... Estamos volando paralelo a una ruta al lado de la ciudad, como si fuera una inicial, me parece que intenta aterrizar...”

-“... Cantame el combustible...”

- Estirándome para ver los liquidometros: “... cero el 1, 150 el 2 y 100 el 3...”, le conteste. A ese nivel el consumo es de unos 110 lbs. por minuto. No quedaba para mucho y de hecho el intento de aterrizaje en la ruta, era sí o sí.

-“...Estamos entrando en básica..” “.... Pasame el combustible..”

- “... cero el uno, unas 50 el dos y cero el tres...” ¡ Luz ámbar del motor 1 encendida !. “... entramos a final. Ahí está parpadeando la del 2...”.

Y no hablé más. No sé si me siguió llamando y no lo escuchaba, o si se perdió definitivamente la comunicación. Lo que sí sé, que fue para ellos el segundo fatal; habían pensado en lo peor. Se persignaron y rezaron por nosotros y no me cabe ninguna duda que estas oraciones sirvieron mucho, para salir exitosamente de lo que todavía faltaba.

El aterrizaje forzoso

Escuche que el tren de aterrizaje comenzaba a bajar. Al avión lo sentía que estaba controlado. En la situación actual, tenía la absoluta responsabilidad de eyectarnos antes del toque; o quedarnos hasta el final. Y reflotaron mis dudas que el mecánico estuviera o no bien atado. Si bien creo que no figura en ningún manual el que hacer en esta situación; decidí no eyectarnos. No vaya a ser cosa que mi ladero no esté en condiciones. Y así como salga, llegue al suelo. Grave. Y además, de funcionar todo como está previsto, repito, no vaya a ser cosa que quedemos enhebrados en algún poste; o embutidos dentro de algún galpón o casa.

Había algo más, y era la absoluta confianza que le tenía al jefe. Había volado muchísimo con él. Era técnico y preciso mil por mil. Por lo tanto, como es de imaginar, y en milésimas de segundos decidí: Nos quedamos.

- “...No toque nada, ponga las manos entre las piernas y quieto...” . Esto a los gritos y me dio el comprendido.

Por mi parte me preparé para eyectar la cúpula; manos cruzadas, con una regla y apoyándola en la llave correspondiente. Esta determinación la tome porque, si se llega a revirar el fuselaje, no salimos, salvo a los hachazos de adentro.

En cuanto sentí el primer toque en el suelo, accione la eyección de la cúpula. Impresionante la explosión. Los bulones explosivos explotan, pero para el interior de la cabina, y los restos metálicos se esparcen hacia el interior y todas las direcciones. Sentí un fuerte cachetazo en las manos y en las piernas y la cúpula voló.

Los siguientes relatos se entrelazan por relatos posteriores de mi Sr. Jefe de Escuadrón.

- “... Cuando escuche la explosión, pensé que, gracias Dios se eyectaron...” “... Y seguí tranquilo el aterrizaje...” .Pensó mi Jefe. Pero aun estábamos adentro y hasta el final. Todos juntos y que Dios disponga.

El toque fue suave. Las famosas cuchillas entrerrianas (ondulaciones), fue el lugar que nos tocó aterrizar. A los saltos entre loma y loma, pero siempre sobre la ruta. Nunca nos salimos de ella. Y en el fondo de un valle, allá arriba dos luces y en sentido contrario. Plic-Plic, alta y baja, alta y baja. El buen señor camionero nos pedía que bajáramos las luces altas. No las tenemos, falta de previsión para estas eventualidades por parte del diseñador; diría algún paisano.

Y con el ultimo chorrito de velocidad remanente y ante la inminente colisión; palanca a la derecha y atrás. El avión se salió a la derecha y levantó un poco el plano izquierdo. Este último aliento de vida controlado del avión, fue suficiente para salir de la ruta y al levantar la puntera izquierda pasar por encima del camión; pero, dejándole dibujado en la cabina el formato semicircular del tanque de puntera. Este buen hombre, absolutamente anonadado, perdió totalmente el control y se fue a la banquina.

Por nuestra parte, no nos quedamos quietos. Salimos hacia nuestra derecha, a unos 40° y deslizándonos de costado. Cruzamos la banquina y una zanja mediana y nos detuvimos a unos 100 mts. de una casa.

Silencio y quietud, con las cabezas hacia el cielo por la falta de cúpula. Antes del primer movimiento, le coloque los pines al asiento del mecánico y al mío, previendo cualquier accidente involuntario. Adelante no había movimiento alguno:

- “...¡ ¿ Señor, está bien...? ! , le grite golpeando con la mano derecha el panel lateral. Silencio. Tres veces le repetí lo mismo hasta que apareció la mano enguantada del Jefe y con el pulgar hacia arriba.

- “... Voy a intentar comunicarme con Paraná ...”. Nada, ninguna respuesta; mientras ya se asomaba Plessl hacia nuestros puestos.

- “... No hay caso, debemos tener rotas las antenas.. ” , y apagué la energía y todo lo que correspondía.

Me paré en el asiento y con medio cuerpo hacia fuera del avión, y mire como estábamos. Apoyados sobre el fuselaje, una casa cerca, la ruta a unos cincuenta metros, y no había indicios de fuego o algo por el estilo. Todo oscuro y lloviznaba muy suavemente y el terreno barroso.

- “...Sr. me voy hasta la ruta para averiguar dónde estamos...”. Silencio como respuesta.

Salté al plano izquierdo, me desplacé hasta el borde izquierdo del motor, ¿ Y esa lona en el tanque de puntera ?, no tenía una respuesta adecuada y salté al terreno por el borde ataque, en el mismísimo lugar de un pozo lleno de barro y clavado hasta las rodillas. Y de allí hasta la ruta.



La llegada de un vecino

Llegado al borde del camino, veo que llegaba un señor en bicicleta, con una capa y paraguas.

- “... Buenas noches, sentí un ruido, salí a mirar y vi el avión detenido cerca de casa... ¿ Están bien ? ¿ Hay algún herido ?.

- “... Gracias señor, estamos todos bien...” “...¿ Dónde estamos..? ”.

- “...Para allá a unos 5 Km esta Crespo, y siguiendo la ruta para allá esta Puigari...” ¿ Necesitan algo ?. Lo único que no tengo es teléfono, porque Crespo se queda recién sin luz.

- “... Está bien señor, gracias de todos modos. Regrese a su casa, cualquier cosa le avisamos.... Y se fue por el mismo lugar por donde había venido.

Me volví al avión, me trepé al plano por cerca de la puntera y ya estaban los dos parados sobre los asientos y observándome. Les relaté lo averiguado y le sugerí al Jefe ir los tres hasta la ruta y pedirle al primero que pase que nos lleve hasta Crespo, que era lo más cercano y además más importante que Puiggari.

- “... Disponga Maldonado, disponga; la culpa es MIA, discúlpeme. La culpa es MIA...”.

- “... Deje de hablar bol....... Sr., que hay que hacer un montón de cosas. Tome su campera y la gorra; y bajen por este lado...”

Cuando bajaron al plano, escuche ruido en el puesto del piloto a algo encendido. Me volví a meter, y eran los inversores que no habían sido apagados. Corte todo y salí nuevamente, y a caminar por medio del barro y en la oscuridad hasta la ruta.

No deben haber pasado cinco minutos y un Peugeot 504 se acercaba desde Crespo. En cuanto vio a tres aparecidos en el borde del camino, los pies embarrados, medio húmedos, en un lugar insólito, de noche y calculo con cara de extraviados; no dudó y paró.

- “... ¿Nos puede acercar a Crespo...?

- “... Por supuesto, suban...

- “...Ud. se queda aquí y no deje pasar a nadie...¿ estamos ?. Le dije al mecánico. No me contesto y le coloque mi bandolera con la pistola. Estaba pálido y duro como una viga.

Dio media vuelta nuestro benefactor y salimos hacia Crespo. Nos sentamos atrás y yo a la izquierda. El Jefe no hablaba, solo miraba al frente. No muy lejos de allí, vimos un camión mediano, en la banquina (que es medio zanja) , con las ruedas para arriba, y un señor parado en el borde la ruta.

- “... Pare donde esta ese señor, por favor...” .Le pidió Pessl al conductor.

- “...¿ Hay algún herido ? le pregunto.

- “... Estoy bien, gracias, ya me vienen a buscar. Sigan, sigan...”

- “... Sr, ¿La lona que está colgada en el tanque de puntera izquierdo es de ese camión...? . Sin girar, me hizo sí con la cabeza.

Verdaderamente una conmovedora respuesta.

Llegamos en minutos a Crespo, totalmente a oscuras, y paramos frente a la Comisaría. El hombre de 504, nos espera para llevarnos nuevamente hasta el avión. Allí pude darme cuenta porque me dolían las manos y las tenía frías. El dorso de las dos estaban ensangrentadas, tenía restos de la explosión de la cúpula. Pessel se encargó de explicar la situación y por falta de energía tuvieron que usar un teléfono a manivela. Se comunicaron con la primera de Paraná y estos con la Brigada. El Jefe les informo dónde y cómo estábamos y se escuchó el griterío de alegría desde el otro lado del cable.

- “... ¡ Ya vamos todos a buscarlos, no se muevan...!

El camionero le cuenta a la policía el hecho y ellos no le creen

Paralelamente, y por un camino lateral, un patrullero se dirigía a verificar el motivo de una explosión escuchada en la ruta y a la altura del cruce de los cables de alta tensión, y determinar el porqué del corte de luz. Para llegar a ese punto debían pasar por lado del camión volcado. Allí pararon, igual que nosotros, y...

- “ ... ¿ Que le paso mi amigo..? ” fue la pregunta al camionero.

- “... ¡Choqué con un avión...! respondió

Y la reacción policial no se demoró, quien sabe si por conocimiento zonal, le quisieron poner las esposas y llevárselo por excesiva ingesta etílica. Y ante la defensa verborragica del buen hombre y que pareció tener una pizca de veracidad; se fueron hacia donde les relataba que, seguro, estaba el avión. Así lo hicieron, encontraron al mecánico, este les contó en dos palabras el tema, vieron de lejos a la bestia, y se volvieron al lugar de los cables de alta tensión. En realidad era la misión ordenada. Allí se llevaron la sorpresa. Los cables, cuatro, estaban cortados; y tirados sobre la banquina. La herramienta de corte tenia nombre: B-102 y los intrépidos de la maquina voladora...

El hombre del 504 nos dejó al lado del mecánico, quien no se había movido de la misma huella en donde lo dejamos. Le agradecimos por lo que había hecho por nosotros y se alejó hacia Puiggari. Debo confesar un error garrafal mío; no tuve la precaución de pedirle sus datos, o tomar la patente del auto, para agradecerle posteriormente como corresponde su hombría de bien.

- “ ...Ya nos vienen a buscar...”, y sin ninguna expresión siguió el mecánico, quietito en su lugar.

Allí, hice algunos comentarios y no hubo respuesta alguna. No tengo noción del tiempo que pasó, pero no fue mucho. Minutos tal vez. Hasta que:

- “... Sr., me parece que ahí vienen...”

Me dio la impresión, por las facciones que tenía mi Jefe, que el mundo se le venía abajo, vaya uno a saber el calibre e importancia de sus pensamientos. Que gran hombre, una palmada el hombro y me dijo en un tono un tanto tristón: Gracias.

Y ya no hablamos más, la caravana de autos ya se detenía, eran como veinte; y más de mil camaradas bajaron de adentro. Lógico, hasta la ambulancia vino, pensando que tendrían trabajo....

Aparentemente ese viernes fatídico había finalizado, pero con suerte. Temprano por la mañana siguiente, tomé mi renoleta y me fui al lugar del accidente a recoger la cartera de navegación. Allí me enteré del tema de los cables, que los cortamos limpiamente sin que haya variado la trayectoria de aterrizaje, quedaron estampados en el fuselaje un par de latigazos de los cables, detalles del camionero, del ancho de la ruta, que en ningún momento el avión se salió de ella hasta el momento del choque, que solo habíamos barrido la pata delantera y plegado el principal derecho, y lo que hizo helar la sangre fue que si Plessel hubiera hecho exactamente la misma maniobra, para no embestir frontalmente, pero hacia la izquierda; habríamos eludido igualmente el choque. Pero durante el desplazamiento lateral por el campo, nos hubiera llevado a quedar abrazados, en alguna de las columnas de cemento de alta tensión, de metro y medio de diámetro. Si eso hubiese sucedido, otra seria la historia que estaría relatando; o no.

Regresé a Bs As a la casa de mis suegros, toque el timbre, mi mujer abrió la puerta, me vio las manos, y:

- “... ¡ Que pasó...! ¡ Chocaste el auto...! ”

- “... ¡ Nó..! ¡ Casi nos matamos en un avión... !

- “... ¡ Hayyy, pobrecito... !

El domingo no fue el avión a buscarnos, la Fuerza Aérea había detenido toda la actividad aérea. El Presidente de la Nación estaba muy grave. Sobre el accidente casi ni se publicó por esta causa.

El lunes 1 de Julio de 1974 fallece el Gral. Perón......"

Fuentes consultadas:

Marcelo Siri en Canberras Argentinos / Blog: Córdoba Vuela.

Fotografías del Canberra en Córdoba: Marcelo Garay- Martina Güemes.

Fotografías del Archivo de Entre Ríos