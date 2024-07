Un hombre fue rescatado por bomberos al quedar atrapado por un vuelco en Crespo

"Este tipo de siniestros no son habituales en la planta urbana, pero resultó satisfactoria la intervención", reveló el Segundo Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Gettig Jacob.

Dos unidades bomberiles, personal policial, y del servicio de emergencias, fueron convocadas por el Área de Tránsito Municipal, para auxiliar a un ciudadano que había protagonizado un vuelco.

Ocurrió alrededor de las 10:45, en calle Entre Ríos -entre Rocamora y 25 de Mayo-. Por razones a determinar, el conductor de un Toyota Corolla Cross perdió el control de la unidad y terminó volcado sobre uno de los laterales del rodado, en forma perpendicular al sentido de transitabilidad de la arteria.

El Segundo Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Gettig Jacob, expresó a FM Estación Plus Crespo que "se trabajó con herramientas y técnicas específicas de rescate vehicular. Este tipo de siniestros no son habituales en la planta urbana, pero resultó satisfactoria la intervención, ya que se pudo extraer al conductor -único ocupante-. El hombre se encontraba consciente y pudo colaborar con la extracción. Fue inmovilizado, ya que si bien no presentaba heridas visibles, es fundamental para evitar secuelas internas o complicaciones".

El rodado presentó destrozos, mayormente en su parte frontal y lateral izquierdo. "Es importante que el conductor -un adulto mayor-, haya podido ser extraído para ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial", apuntó el bombero, tras la tarea concretada.

Asimismo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios efectuó la limpieza total del pavimento, en la zona del accidente.