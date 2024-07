El 34 por ciento de las familias españolas no puede enfriar sus casas debido a los altos precios energéticos, advirtió este miércoles la organización no gubernamental (ONG) "Save the Children", con base en datos oficiales y en un momento en que el país europeo afronta un aumento de las temperaturas.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), España vivirá a partir de mañana jueves su primera ola de calor estival, con temperaturas de hasta 44 grados Celsius en algunas zonas del sur.

La Aemet, que activó para jueves y viernes la alerta naranja en varias regiones españolas, indicó que las temperaturas alcanzarán valores muy elevados, más altos de lo habitual para estas fechas, en especial en el sur y el noreste de España.

"La infancia que vive en familias con dificultades económicas es la más afectada por las consecuencias de la crisis climática. Sus condiciones materiales, como la adecuación de sus viviendas, les hacen especialmente vulnerables a eventos como las olas de calor", explicó en una nota de prensa el experto de "Save the Children", Diego Santamaría.

"El calor afecta a su descanso y calidad de su ocio, agravando riesgos que ya padecen en términos de salud o rendimiento escolar", añadió el especialista.

En estos hogares viven 2.664.000 niños en España, es decir, uno de cada tres, por lo que hizo un llamado a activar políticas públicas de mitigación y adaptación de los espacios en los que viven y se desarrollan los menores, según abundó la ONG.

El verano pasado fue uno de los más calurosos desde que hay datos registrados en España y este 2024 lo puede ser incluso más, de acuerdo con el pronóstico del servicio meteorológico de la Unión Europea (UE), Copernicus.

NA con información de la agencia Xinhua