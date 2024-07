Con autoridades provinciales y cosechando elogios, Club Sarmiento celebró su 85º Aniversario

En la noche del miércoles 17 de julio, quienes entrenan en las diferentes disciplinas deportivas, sus familias, simpatizantes, socios, colaboradores y ex integrantes de la gran familia "Albiroja", se dieron cita en las instalaciones del club para el acto de celebración por los 85 años de vida de Club Atlético Sarmiento.

Reconocimientos y anécdotas impulsaron que sea ponderado el buen presente que atraviesa la entidad, bregando por un mejor futuro. Jorge Schwindt, presidente de la entidad; el intendente Marcelo Cerutti y Sebastián Uranga, secretario de Deportes de Entre Ríos, encabezaron los principales discursos de la noche.

Demostrando entusiasmo por la tarea encarada, el presidente anfitrión expresó: "Quiero compartir con todos la alegría de conmemorar estos 85 años de vida de nuestro querido club. Agradecer a quienes de alguna u otra manera fueron parte de la historia de la institución, porque como sabemos, no hay presente sin historia. Hoy es el momento de mirar atrás y tomar conciencia del esfuerzo, del compromiso de tanta gente que hizo posible que esta entidad siga activa hasta la actualidad. Y desde ahí, invitarlos e incentivarlos a seguir trabajando, alentando, apoyando a cada disciplina que conforma nuestro club. Para mí es un orgullo formar parte de esta gran familia decana y estamos tratando junto a toda la comisión central que me está acompañando, así como los colaboradores de cada disciplina, que Sarmiento siga creciendo, mejorando, apostando a formar niños, personas, con disciplina y conciencia de equipo. Queremos que tengan ganas de venir al club, a entrenar, a compartir, a aprender, y por qué no, a soñar también. El compromiso de cada uno de nosotros es ofrecerle un espacio ameno, para que puedan seguir eligiéndonos y alentando nuestros colores".

Schwindt tuvo palabras de agradecimiento para con los socios, los padres y el municipio. "Nos ayudan muchísimo con las tareas de refacciones, continuación de mejoras de nuestro espacio", resaltó.

"Los invito a que sigan apoyando al club, cada uno desde su lugar, y me comprometo también a seguir trabajando para seguir construyendo los diferentes proyectos institucionales, con la convicción de saber que cada niño que está en Sarmiento, es un niño menos en la calle. Felicitaciones a todos los que hacen de este propósito, una realidad", afirmó quien dirige los destinos de Sarmiento.

"Qué lindo festejar 85 años de semejante institución, la decana de Crespo", reflexionó Marcelo Cerutti y agregó: "Escuchaba a los que hablaron antes y veía cómo surgió todo, desde una conversación en un bar con César Viola -que muchos lo conocimos-, y qué pensaría hoy ese grupo de gente. Es lo que uno se pregunta al ver semejante institución, la cantidad de gurises -que cuando enumeran los grupos- es realmente impactante. Y a pesar de sus 85 años, son unos jóvenes 85 años, creo yo, porque es una institución que está creciendo mucho en lo de edilicio, en la estructura, con cancha para infantiles y fútbol femenino y demás. Uno siempre obviamente que valora todo este crecimiento de estructura, pero lo que lo sostuvo estos 85 años, indudablemente, es la gente. Los treinta y pico de presidentes que han pasado, todas las comisiones que han trabajado, todos los padres, los simpatizantes, los profes, los chicos...no tengo ninguna duda, esa es la esencia del club y la fortaleza que tienen. Nosotros como gestión municipal y desde el lugar que me toca como Intendente de la ciudad, solamente darle las gracias, por toda la contención que hacen de los chicos. Apoyamos a los clubes de la ciudad en eso. Este año se pudo hacer una cuadra de asfalto sobre uno de los laterales de Sarmiento, que también le da comodidad y seguridad a los chicos cuando vienen a entrenar. Más que todo, desde el lugar que me toca a mí y mi equipo, agradecerles por el trabajo con los chicos, los jóvenes y los adultos, porque también, quienes vienen a colaborar encuentran un lugar, los padres, todo el mundo encuentra contención en estos lugares. Mis felicitaciones y por muchos años más".

Sebastián Uranga elogió al Club Sarmiento y el espíritu de este tipo de instituciones. En tal sentido, manifestó: "Independientemente del placer que es poder estar otra vez en la ciudad de Crespo, lo es este maravilloso club -que reconozco, no conocía-, y me ha sorprendido gratamente. Quiero decirle feliz cumpleaños, muy feliz cumpleaños a todos los actores de este club. A los del pasado, del presente y algunos, por lo que veo, chiquititos del futuro también. Hago extensivo el saludo del gobernador Rogelio Frigerio, que hoy precisamente estuve con él y sabía de mi presencia acá, me pidió que los salude. Él nombró una lista grande de personas que estaban acá, funcionarios municipales y deportistas".

"En la visión de siete crepenses nació Sarmiento y así nacieron en su mayoría los clubes. Con esa visión de entender y luchar por lo que estaban buscando. Desde algún lugar donde estén, se deben sentir orgullosos de esta obra, que seguramente va a seguir con crecimiento en los próximos años. Me detengo en ellos, en dirigentes o colaboradores voluntarios pasados, porque en momentos tan difíciles, tan complicados, es necesario".

El funcionario provincial no esquivó tocar el tema que mantiene en alerta a los clubes: la habilitación nacional para que puedan ser traspasados a sociedades anónimas y fue contundente en su defensa del espíritu con que siempre han funcionado: "Los clubes son 100% del Sistema Federativo Argentino. Sostienen el deporte argentino, sino no hubiera existido como tal. Son también gran parte de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema social, de nuestro sistema de salud. Son gran parte de la vida de casi todos los actores que existen en nuestra sociedad. No importa lo que pueda plantear o no alguien, o desde un gobierno o del otro. Esta es la realidad. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que tuvieron la visión de formar un club, a quienes mantienen esta ilusión, porque en realidad lo que los mueve es el amor. ¿Qué les van a decir a ustedes, de que solamente son grandes Boca y River? para ustedes grande es Sarmiento. Crecieron escuchando hablar del club en sus casas. Escuché hoy al presidente, que a los 8 años viniste al club por primera vez; grande es el amor, la pasión y todos lo tenemos por nuestro club. Por eso no voy a parar nunca de agradecerlo, de entenderlo como un valor de la comunidad. Nuestro sistema Federativo es en gran parte todos los otros sistemas, hace un gran sistema formativo, que funciona porque alguien a las 8:00 abre un club como este".