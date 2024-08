Córdoba: apareció el niño de nueve años que estaba con su padre canadiense

Apareció este domingo a la tarde en la ciudad de Córdoba el niño de nueve años que era buscado desde hace 12 días, luego de que su padre lo retirara del colegio y no lo regresara a su casa, por lo que su madre apuntaba al hombre por un supuesto secuestro.

El nene y su progenitor se dirigieron a la Jefatura de Policía de la capital provincial, donde los recibió el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

El menor, que vive con su mamá y sus hermanos en la ciudad de Córdoba, se encuentra en buen estado de salud.

Su padre, de origen canadiense, tenía autorización para verlo y también para buscarlo en el colegio, lo que hizo el pasado 28 de julio.

El fiscal de la causa, Guillermo González, imputó al hombre por el delito de "desobediencia a la autoridad".

Además, el funcionario judicial le impuso al progenitor del nene una serie de restricciones, como "no salir del país, no obstaculizar el proceso, no acercarse a la madre de su hijo y someterse a lo que decida la jueza de Familia respecto de cómo continúa la relación comunicacional con el niño", detalló González a Cadena 3 (en Crespo FM 90.7).

En la vida del nene, era habitual que su papá lo fuese a buscar a la escuela y, luego, lo llevara a su casa. Estaba pactado que ese día su padre fuera quien lo retire de la escuela.

La familia del niño temía que su padre lo hubiera sacado del país, hipótesis que era investigada por el fiscal Guillermo González, a cargo de la causa.

