Docentes visibilizaron su reclamo y aguardaron entregarle petitorios a Rogelio Frigerio

En la noche del jueves, el gobernador Rogelio Frigerio encabezaría el acto de lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Avicultura 2024. Ante la significativa presencia institucional, un grupo de docentes de la ciudad se congregaron sobre uno de los laterales de ingreso al pabellón donde se desarrolló el evento. Al predio llegó la comitiva gubernamental, a la cual los manifestantes le garantizaron que se trataba de una presencia pacífica, consistente en hacerle una respetuosa entrega de dos escritos -uno suscripto por educadores nucleados en AGMER y otra por educadores autoconvocados-.

Si bien el mandatario provincial llegó al predio ferial crespense y estaban dadas las condiciones para su participación en la ceremonia, finalmente decidió no trasladarse a pie hasta el escenario dispuesto y retomó su viaje. La breve estadía tuvo lugar a corta distancia del grupo educativo, pero pasó desapercibida, sin que se produzca el contacto pretendido. Minutos después, las delegaciones que lo acompañan en este tipo de presentaciones oficiales fueron abandonando la ciudad y las expectativas de quienes esperaban entregar sus petitorios, se diluyeron, aunque se mantuvieron en el lugar hasta la finalización de la actividad local.

Analía, una de las docentes participantes, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Vinimos a visibilizar nuestro reclamo, dejar en evidencia la situación terrible que estamos atravesando los docentes y que se conozcan las mentiras del gobernador. Está diciendo que nos da 30% de aumento, cuando eso no es verdad. Nos otorga apenas un 3% de aumento. Aprovechamos este momento, en el que se acerca a nuestra localidad, para hacerle saber nuestro reclamo. Le vamos a entregar un petitorio firmado por los docentes".

"El gobernador ofrece elevar el salario mínimo -como le dice él-, pero es una mentira, ya que habla de un 'cargo testigo', que implica solamente alcanzar a los maestros que recién se inician", explicó la educadora y agregó: "Un profesor de nivel secundario, con la misma cantidad de horas que un maestro, está cobrando 300 mil pesos y no recibe el aumento que impuso el gobernador por Decreto".

La docente sostuvo que "la mayoría de los docentes seguimos estando bajo la línea de indigencia y casi la totalidad, está bajo la línea de pobreza".

"Tampoco el aumento le llega a los jubilados", agregó Gabriel, otro docente que se manifestó en el lugar. En tal sentido, se explayó: "Nos hemos cansado de oír a todos los políticos, de todos los partidos políticos -sean peronistas, del PRO, de la Libertad Avanza-, hablar de los pasivos como 'los pobres jubilados', pero resulta que cuando otorgan un aumento es un monto en negro, que no va a la jubilación ni la obra social. Entonces se plantea a la sociedad que urge reformar el sistema jubilatorio, porque la Caja está en déficit, pero resulta que dan aumentos en negro, que implican no aportar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Provincial. Se están contradiciendo ellos mismos. Son cuestiones que hay que discutir de una vez por todas, dejar de hablar en meros discursos y empezar a actuar".

El educador del nivel secundario fue claro en la pretensión del escrito que aguardaban poder entregarle en mano a Rogelio Frigerio: "Que cumpla con la paritaria que se firmó en mayo. El gobierno provincial suscribió una paritaria con AGMER, donde se comprometió a que una vez conocida la inflación del mes de junio y contarse con el porcentual inflacionario del primer semestre, se iba a dar un aumento, acorde a la pérdida salarial de los docentes. Hemos calculado y esa pérdida es del 20% en lo que va del año, por lo que nos tendríamos que sentar con el gobierno a hacer números. En lugar de llevar el tema a la mesa de debate, el gobierno nos ofrece un miserable 5%. Que si consideramos que aumentó el aporte a la Caja de Jubilaciones a un 3%, termina siendo un aumento prácticamente inexistente, de sólo del 2%".

Gabriel agregó que otras aristas más se encuentran pendientes de abordar: "Se suman todos los otros problemas que tenemos en la docencia. Tenemos compañeros que hace dos años concursaron sus horas, estaban contentos por ese paso y tuvieron que dejar esas horas porque no les rinde. Entre el viaje que tienen que pagar -porque no son de la localidad donde dan clases-, las niñeras a contratar para cuidar a sus chicos y demás, termina siendo cambiar plata por plata. Entonces, esas situaciones que se repiten en las escuelas de la provincia, es la que estamos denunciando y a la respuesta la tiene que dar el gobernador. Por supuesto que no viene desde ahora la cuestión, pero a los anteriores gobiernos también le hemos reclamado. Él es quien está gobernando ahora y es quien se comprometió en mayo en recuperar el sueldo docente, pero no lo está haciendo", concluyó.