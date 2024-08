Camioneta paró en la ruta, bajaron tres docentes y los chocó un camión: se salvaron de milagro

Un camión volcó y arrastró a una camioneta en la Ruta 14, en jurisdicción de Entre Ríos. El siniestro vial ocurrió este viernes por la mañana y afortunadamente no tuvo lesionados de gravedad. De todos modos, tres docentes debieron ser hospitalizadas.

Según reportó La Fusta, un camión brasilero dobló en la rotonda de acceso a Chajarí en el kilómetro 327 aproximadamente de la Autovía 14, a gran velocidad, por lo que perdió el control del vehículo y embistió a una Toyota Hilux que se encontraba estacionada.

El conductor de la camioneta se había detenido a bajar a tres docentes entrerrianas que se dirigían al interior del Departamento a dar clases.

En ese momento los embiste y terminan aprisionados entre el camión y el alambrado de un campo.

De milagro ambos conductores no presentaron lesiones mientras que las docentes tuvieron algunos golpes pero no de gravedad y fueron trasladadas al Hospital Santa Rosa.

El personal de la policía Caminera se encuentra trabajando en el lugar por lo que se recomienda circular con precaución por la zona.