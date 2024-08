Paros docentes: las alternativas que maneja el gobierno para recuperar días de clases

El Gobierno insiste desde que asumió la actual gestión con la meta de los 190 días de clases en el calendario escolar 2024. Sin embargo, el arranque de las actividades en las escuelas de Entre Ríos, el 26 de febrero, se dio en medio de un paro docente.

Las medidas de fuerza de los maestros, por conflictos salariales locales o planteos hechos a nivel nacional dificultaron las aspiraciones oficiales de tener un ciclo lectivo sin interrupciones.

En lo que va de 2024 ya se han concretado 14 jornadas de paro en las escuelas.

“Los 190 días de clases son innegociables”

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó que continúa dialogando con representantes de los gremios docentes, tras haber otorgado un aumento salarial por decreto provincial y en el marco de la huelga de 48 horas que llevan a cabo los maestros entrerrianos.

En ese marco, remarcó que “los 190 días de clases son innegociables y, en consecuencia, cada día que se pierde, hay que recuperarlo”.

El mandatario dijo ser “respetuoso del derecho a huelga”, pero del mismo modo recordó que “los días que no se trabajan no se cobran y los que no se trabajan, se recuperan en el ámbito educativo donde lo más importante es que nuestros alumnos tengan una buena educación”.

Extender el periodo de clases o empezar antes, las alternativas

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, salió a ratificar la postura oficial sobre la cantidad de jornadas en las cuales los alumnos y docentes deben estar en el aula.

“Si hay que se extender se extiende, y si hay que empezar antes, se empieza”, advirtió al esbozar las alternativas que se manejan para recuperar las jornadas perdidas por las huelgas.

Un plan para cada escuela

“Los 190 días de clases para nosotros son innegociables, y si hay que extender el cronograma escolar, se extiende. Y si hay que empezar antes el año que viene, empezaremos antes las clases. Los días de paro, caídos, se recuperan. No nos podemos dar el lujo de dejar a los chicos sin ir a la escuela. No es la variable de ajuste”, reiteró el ministro.

En este sentido, respecto a las instituciones en las que no hubo medida de fuerza, señaló que el Consejo General de Educación ya está trabajando en esas variables y adelantó que se contará con un plan oportuno para cada escuela, en función de recuperar las clases.

La responsabilidad del gobierno nacional

Troncoso consideró que actualmente se vive “un contexto de escasez total”, en la Argentina y remarcó que “el gobierno nacional se ha corrido absolutamente de las responsabilidades que tiene sobre las provincias”.

“Gran parte del recorte salarial docente es en debido a este corrimiento del gobierno nacional. Es un contexto particular”, afirmó

Descuentos

Consultado sobre si continúa firme la decisión de descontar a los trabajadores, respondió que “se mantiene”.

“Es lo que venimos haciendo, no fue intempestivo, fue charlado previamente. Lo hablamos en un marco paritario, en charlas informales. Es diferente un paro aislado, de cuando hay una praxis sistemática de la medida de fuerza. Ellos tienen derecho a ejercerlo, pero nosotros tenemos derecho a descontarlo”, aseguró el funcionario.

Qué panorama avizora

Respecto al panorama que se espera en los próximos días, Troncoso sostuvo que no pierden las “expectativas y las esperanzas”, para alcanzar una negociación.

“Siempre los puentes tienen que estar tendidos, porque en estas tenciones los que quedan de rehenes son los chicos. Estamos enfocados en volver a dialogar”, indicó en radio Máxima.

“El diálogo con los gremios es bueno, no se ha roto nada. Hay que ser humilde y empático”, manifestó.