Cerutti sobre San Martín: "Recordado por los valores que encarnó y por la visión de un país libre y unido, que nos legó"

Estación Plus Crespo

Como cada año, a las 14:45 comenzó la ceremonia oficial, mediante la cual el Pueblo y Gobierno de Crespo, rinden honor al Padre de la Patria. El acto tuvo lugar frente al busto del prócer, en la intersección de San Martín y Avda. Independencia.

Este sábado 17 de agosto, se cumplieron 174º aniversario de su Paso a la Inmortalidad. “Nos reunimos para recordar al prócer más grande de nuestra historia, el General Don José de San Martín", comenzó diciente el presidente municipal Marcelo Cerutti y continuó: "Su fallecimiento nos dejó un legado inmortal. No sólo es recordado por sus hazañas militares, sino también por los valores que encarnó y por la visión de un país libre y unido que nos legó. Su vida es un testimonio de que la unión es la condición necesaria para superar cualquier adversidad. Que sólo unidos podemos construir una nación próspera y justa. Tenía una virtud enorme, su capacidad para ejecutar y planificar estrategias militares. Él participó en el Ejército Español desde los 14 hasta los 34 años y estuvo en más de 30 batallas antes de llegar a nuestro país y formar el Regimiento de Granaderos a Caballo”, contó.

Cerutti remarcó: “Primera virtud enorme, su capacidad para planificar. La epopeya del cruce de Los Andes es un testimonio de su genio. Un acto de estrategia y valor que no tiene igual en la historia. Con trabajo, austeridad, genio y una gestión impecable, José de San Martín y su ejército lograron lo imposible”.

Luego destacó: “Mirar hacia figuras como José de San Martín nos permite encontrar la fortaleza y el coraje para enfrentar los desafíos actuales. Su gesta nos recuerda que hubo argentinos que con honradez e inteligencia supieron vencer todos los obstáculos. Y es en su ejemplo donde encontramos la esperanza de que con esfuerzo y dedicación podemos servir a nuestro país, a nuestro Crespo lindo y así poder construir un futuro mejor”.

Durante las palabras alusivas, Cerutti expresó: “Hoy, más que nunca, debemos reafirmar las palabras del libertador: ‘Compatriotas, la Patria existe y triunfará’. Este mensaje nos convoca a todos a asumir nuestra responsabilidad cívica y a trabajar juntos por el bien común. José de San Martín nos dejó un ejemplo de sacrificio, entrega y de amor por la patria. Es nuestro deber honrar su memoria, no solo con palabras, sino con acciones que reflejen esos valores”.

El presidente municipal comentó que los logros de San Martín contaron, también, con el acompañamiento de su pueblo, que desde distintos grupos y sectores se sumó a la causa. “Todos aportaron un granito de arena, demostrando que cuando un pueblo se une, con un objetivo en común, no hay obstáculos que no puedan superarse. Así, con un esfuerzo colectivo, se forzaron los cimientos de nuestra independencia. En este día que lo recordamos, no solo honramos al gran hombre que fue San Martín. Sino que también esta fecha nos invita a renovar nuestro compromiso con los ideales que nos legó”.

Sobre el final pidió: “Que su ejemplo nos inspire y que su legado nos fortalezca en el camino hacia una argentina más justa, más solidaria y más unida. En honor al general José de San Martín, hoy más que nunca, ¡Viva la patria!”

La conmemoración contó, además, con la entonación de las estrofas de Himno Nacional Argentino, de la Marcha de Entre Ríos y de la Marcha de San Lorenzo. Hubo colocación de una ofrenda floral en homenaje al General San Martín, la que fue realizada por Marcelo Cerutti, Jacinta Eberle, Pablo Schwindt y Gastón Heintz. El ‘Toque de Silencio’ estuvo a cargo del trompetista Mateo López Piray, de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo.

La invocación religiosa fue realizada por Emanuel Plem, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista. El Coro Municipal de Adultos Mayores ‘Sueño del Alma’ entonó la chamarrita ‘Tambor de la libertad’, de Roberto Romani. En tanto que integrantes del Centro Cultural ‘La Estación’, de los talleres de Instrumento y Canto, interpretaron ‘Un mate y un chamamé’, de Cecilia Garabuau.