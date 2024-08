Aseguran que es crítica la situación de los productores en Entre Ríos

Matías Martiarena, director del Distrito Tres Entre Ríos de la Federación Agraria, describió la situación actual como "compleja" para los pequeños y medianos productores. Aseguró que los agricultores aún no se han recuperado y siguen endeudados tras tres años de sequía. En ese sentido, abogó por una baja en las retenciones.

En diálogo con radio La Red (Paraná), Martiarena señaló que las soluciones para el sector aún no han llegado y no es cuestión de simplemente tener paciencia, como lo pide el gobierno nacional. Asimismo, subrayó que "los precios de los commodities están muy bajos" y que, aunque esto no depende directamente de las decisiones gubernamentales, las retenciones siguen siendo un tema importante.

Expresó que "si no se eliminan las retenciones al maíz, será imposible cultivarlo". También mencionó la incertidumbre generada por la plaga conocida como "chicharrita" y el impacto del clima en cultivos costosos como el maíz y la soja, que actualmente generan pérdidas de 50 dólares por hectárea.

Luego, indicó que, dado que los campos ya están destinados a la soja, las opciones disponibles son limitadas. En cuanto al trigo, advirtió que, aunque queda más de la mitad del ciclo, si el clima no es favorable, los rendimientos esperados podrían no lograrse.