Un paranaense también presentó una denuncia contra Marley

A muy pocas horas de conocerse la primera denuncia por corrupción de menores contra el conductor televisivo Alejandro Weibe, más conocido como Marley, este jueves por la mañana el periodista Javier Díaz anticipó en el ciclo Vilouta 910 de Radio La Red que existe una segunda denuncia. Trascendió que se trata de un hombre oriundo de Paraná, quien afirma haber mantenido un vínculo sentimental y sexual con el conductor de Telefé cuando era joven.

“Fue presentada en las últimas horas esta denuncia, se suma otro caso más contra Alejandro Weibe y vamos a dar los detalles“, indicó el periodista Javier Díaz en forma de adelanto. Luego, el abogado de Adrián Alfredo Molina salió al aire en el ciclo de Paulo Vilouta para hablar del tema y confirmó que él también lleva la causa de esta nueva denuncia y, sin dar a conocer la identidad de la persona, Martín Apolo aclaró: “Esta persona hoy vive en París y no era menor de edad, tenía 18 años, pero denuncia abuso“, publicó A24.

Segunda denuncia

En Socios del espectáculo (El Trece) también detallaron que el conductor de Survivor enfrenta una segunda denuncia por abuso sexual de parte de "Una persona que prefirió mantener la reserva de su identidad. Tiene el mismo representante legal que Adrián Molina, el primer denunciante, el doctor Martín Apolo".

"En esa época vivía en Paraná. Era pianista. Quería crecer. Quería progresar. Y para lograrlo contactaba gente del medio para que me ayudara. Yo tenía una buena carrera. Tenía talento, tenía condiciones y quería aprovecharlas. Lo contacté por Facebook a través de una cuenta que hoy no poseo", siguió Lussich.

"Pasaron 16 años desde aquel momento. Mi memoria puede fallar en algunos datos pero no olvidaré jamás el abuso. Él me compró un pasaje de avión en la linea Sol que tomé en Sauce Viejo. Al aterrizar en Aeroparque le mandé un mensaje para avisarle que había llegado y me dijo que me estaba esperando en su auto. Era un auto gris, chiquito, con vidrios polarizados. No se veía el interior del vehículo", leyó Lussich.

"Subo al auto, lo saludo, me dice vamos a casa. Llegamos a un barrio cerrado en Don Torcuato. Había un gran living con un sillón en forma de l. Había una mesa y un televisor, el televisor mas grande que vi en mi vida. Tengo recuerdos que son borrosos o vagos. Me manoseó. Me dijo de ir a su habitación. Accedí. Estaba nervioso y muy incómodo. Fuimos por la escalera. Se sacó la ropa, hasta la ropa interior, se acostó, yo me sentía incomodo y nervioso. No podía hablar. Estaba sentado al pie de la cama y él estaba desnudo", relató después.

Lussich aclaró que había una parte donde describía las prácticas sexuales que no iba a leer. "Después de los hechos íntimos bajamos y me dice "te llevo". Me dejó a unas cuadras de la casa de mi tía. No volví a hablar con él. Me generó mucha incomodidad. Se que prescribió pero quiero saber la verdad, y al enterarme de la denuncia del señor Molina me comuniqué con su abogado para presentar esta imputación. Para las pruebas probatorias pediría la intervención a la empresa Facebook", indicó.

La situación generó preocupación tanto en el ámbito mediático como entre los seguidores del conductor. La primera denuncia, que alegaba corrupción de menores, ya había puesto a Marley en el centro de la polémica, y ahora esta nueva acusación podría complicar aún más su situación.