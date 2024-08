El Gobierno afirma que las modificaciones al sistema previsional buscan "blindar el 82% móvil"

Bagnat afirmó que “el proyecto de ley no resuelve temas inmediatos ni genera un impacto inmediato en la Caja, lo que estamos haciendo es tomar recaudos para que de aquí a cuatro o cinco años la Caja no esté como la encontramos", señaló Bagnat, quien el martes se acercó a la sede de Agmer Paraná con el fin de exponer los detalles de la reforma y escuchar las inquietudes de los dirigentes gremiales que integran la Intersindical.

“Actualmente tenemos entre un 85 y 88% de activos por jubilados, esto es, que de cada 100 pesos que cobra un activo hay para pagarle los 82 pesos iniciales a un pasivo y nosotros recaudamos solo 60 pesos. Si esto seguía así dentro de tres años y medio sólo se recaudaría 54 pesos de los 82 pesos".

Por esta razón, el funcionario indicó a LT 14 que “con estas medidas se busca blindar el 82% móvil".

El Presidente de la Caja de Jubilaciones fue a Agmer, contó de qué se trata la reforma y escuchó a quienes se oponen



Luego Bagnat destacó el marco de respeto con el cual se está tratando el tema con los representantes de los gremios que participan en la Intersindical, y aseguró que lo más importante es que "el tema se instaló".

Sobre la reunión mantenida con los senadores que manifestaron que no habrá una modificación sin consenso del sistema previsional, Bagnat dijo: "A mí me parece una muy buena declaración porque la responsabilidad es de todos, todos nos tenemos que hacer responsables de lo que pasará desde hoy a 10 años en el sistema jubilatorio", expresó y añadió: "El consenso se llega mostrando la realidad, no escondiéndola".