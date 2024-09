"Alegre despertar con Manija" vuelve al aire para acompañar la Gran Campaña del Pañal 2024

La cruzada solidaria a beneficio del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, se realizará este domingo 8 de septiembre. El clásico programa radial dominguero, hará una emisión especial en FM Estación Plus Crespo, durante las horas de campaña.

Estación Plus Crespo

Como su nombre lo indica, la "Gran Campaña del Pañal" reúne pañales para adultos, que son donados al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís de esta ciudad. "Del Club Amigos del Ciclismo Crespo tuvieron la iniciativa de reeditar la colecta este año y cuando nos hicieron la propuesta de acompañarlos, Crespobike también adhirió", afirmó Fabián Reisenauer, hijo del creador de una de las cruzadas solidarias locales que se ha mantenido vigente durante muchos años.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Reisenauer destacó que "este domingo, de 9:00 a 12:30 aproximadamente, en bicicleta se estarán recorriendo los barrios de la ciudad. Esta actividad cierra la colecta, que comenzó hace casi tres meses, cuando se distribuyeron unas 30 alcancías en diferentes comercios crespenses. Este año, se identificaron con el color celeste y previo a este fin de semana, las estaremos retirando de cada negocio, como para poder utilizarlas una vez más durante el recorrido general".

"Crespo se amplió mucho, por eso se acordó que la recorrida la haremos en bicicleta, divididos en dos grandes grupos. Es imposible hacer paso por cada una de las calles, aunque sí se atraviesan todos los barrios, de manera que le pedimos a los vecinos que se acerquen hasta donde hace paso el circuito, que en unos días más ya lo daremos a conocer", anticipó en cuanto a los detalles organizativos y agregó: "Nos acompañarán camionetas, como para que podamos ir tirando a granel en la caja las donaciones y continuar".

La ciudadanía no sólo sabrá de la proximidad del recorrido respecto de su hogar, por las bocinas características, sino también por la transmisión radial, ya que desde los estudios de FM Estación Plus 94.3 Mhz, se llevará a cabo un programa especial de "Alegre despertar con Manija", informando el avance en vivo de la colecta. Tal como supo ser el exitoso formato de domingo, bajo la conducción de Lorena y Gabriela Reisenauer, junto a un equipo de colaboradores, promete ser una mañana de variados ritmos alemanes y con contenido ameno para la audiencia.

En cuanto a las formas de colaborar, reiteró que "la colecta es de pañales para adultos, ya sean unidades sueltas, bolsón abierto o bolsón cerrado. Lo que la gente tenga de pañales para donar, es bienvenido, porque el pequeño aporte de cada uno, suma a la totalidad. Aquellos que no utilizan, no tienen un remanente en la casa o no han podido comprar, también pueden colaborar con dinero a través de las alcancías. Es un aporte voluntario y en cada edición hemos sido testigos de que cada peso, suma", manifestó.

"Agradecemos a quienes ya me han estado acercando pañales o nos han avisado para que retiremos, porque lamentablemente hay abuelos que fallecen y a sus familias le quedan pañales sueltos o que tenían comprado por anticipado y ya no tendrá sentido guardarlos. Un buen fin y sabiendo que serán bien aprovechados, hay personas que ya han decidido justamente donarlos al Hogar de Ancianos a través de la campaña", comentó.