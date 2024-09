Ex intendente Constantino, condenado por violación, sigue con prisión domiciliaria pese a que fue obligado a ir a la cárcel

El ex intendente de Entre Ríos Fabián Constantino, quien fue condenado a 14 años y 6 meses por violación, sigue con prisión domiciliaria pese a que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia lo obligó a ir a la cárcel tras confirmar su pena.

Fue a fines de agosto cuando el tribunal confirmó la condena establecida en 2023 pese a las diversas apelaciones que presentó el ex intendente de Gilbert. En el escrito se solicitaba el inmediato traslado de Constantino a prisión, pero por el momento sigue en su casa.

Mario Arcusín, abogado del acusado, confirmó ante el medio local Uno que su cliente sigue bajo prisión domiciliaria y todavía no hay fecha de su ingreso a la cárcel.

De acuerdo a lo explicado por el defensor, esto se debe a que presentaron ante la Corte Suprema, una “queja por recurso denegado” y que el máximo tribunal lo aceptó, motivo por el cual están a la espera de saber la resolución final.

En este marco, las autoridades señalan que no está firme todavía la condena, pese al fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.

“Nosotros planteamos un recurso de queja ante la Corte Suprema y ya entró. Ya está aceptado. Se llama queja por recurso denegado. Como el Superior Tribunal nos denegó el recurso, nosotros tenemos esta instancia que indica el Código Procesal”, destacó.

De este modo, Constantino seguirá cumpliendo la pena desde su vivienda: “Hasta tanto no se pronuncie la Corte, la sentencia no quedará firme. La policía no fue a buscarlo ni nada”.

Por último, el abogado destacó la importancia de esta solicitud y la demora: “Ahora, la Corte tiene que estudiar si el contenido del recurso justifica la presentación. Si es así, entonces pueden pasar mucho tiempo porque la Corte tiene sus tiempos”.