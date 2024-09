Concejales piden explicaciones al Ejecutivo sobre del estado de situación del biodigestor

Ediles justicialistas dieron cuenta que las consultas previas no fueron satisfactorias, por lo que en la última sesión ingresó formalmente un Pedido de Informe.

Estación Plus Crespo

El bloque de concejales Alianza Más para Entre Ríos, suscribió un Pedido de Informe que tomó estado parlamentario en la reciente sesión ordinaria, siendo girado al Departamento Ejecutivo Municipal para su respuesta.

FM Estación Plus Crespo accedió al requerimiento de los ediles Luciano Reca, Silvia Ledesma, Juan Pablo Motta y Nancy Eichhorn, el cual peticiona: "informe detallado del estado de situación del biodigestor" y a modo de referencia, sostiene: "El día 8 de julio se le solicitó al Secretario del Honorable Concejo Deliberante si podía facilitar información sobre el estado y funcionamiento del biodigestor, cuya construcción fuera adjudicada al único oferente que presentó propuesta, la firma Barmen SRL (mayo 2022). La instalación del biodigestor data de las gestiones del ex intendente Schneider y su financiamiento fue a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En septiembre de 2018 en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER (Oro Verde), el hoy ex intendente firmó un convenio con el gobierno provincial y el INTA, para la concreción del proyecto".

"Hasta el día de la fecha no sólo no hemos tenido novedad, sino que en reunión con la Secretaria de Hacienda, a cargo de la Sra. Evangelina Schmidt, para exponer respecto a la necesidad de modificación del presupuesto, la funcionaria hizo mención a la necesidad de reparación del mismo", ampliaron a modo de fundamento de la inquietud.

Finalmente, la nota sostiene: "Con preocupación, exigimos saber con precisión y celeridad el estado de situación".