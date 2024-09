Boleta de gas en un Hogar de Ancianos por $824.000: "Sabíamos que habría aumentos, pero nunca pensamos en esta cantidad"

Las facturaciones de los servicios están paulatinamente llegando a los diferentes usuarios y son muchos los casos en los que el impacto es superior a lo estimado. Tal es el caso del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, cuyo presidente de cooperadora, Silvio Heinz, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Tuvimos una sorpresa no muy grata con la boleta de gas. Es exagerado el valor de la boleta que llegó, ninguna institución está económicamente preparada para recibir y afrontar en el tiempo boletas así. Sabíamos que habría aumentos, pero nunca pensamos en esta cantidad".

El asombro y preocupación del dirigente fue al recibir la boleta del servicio de gas natural, cuyo monto a pagar es $824.070.

"Somos una residencia para adultos mayores, dependiente de Provincia, pero está manejada por una cooperadora que es la que se hace cargo y se nos está haciendo muy cuesta arriba el mantenimiento", afirmó Heinz y agregó: "Al empezar el invierno tuvimos una factura de $192.000, después $500.000 la siguiente y ahora esta de $824.000".

La cuota de los abuelos institucionalizados no se actualizó en esa proporción: "Nunca pensamos tener que afrontar una boleta así. Vamos a tener un déficit importante ahora, pero alguien va a tener que poner esa plata y después recuperarla, porque hay que pagarlo. Nosotros recién a partir de octubre tenemos proyectado un aumento de cuota. Sabemos el estado de las jubilaciones actualmente, que las mínimas son denigrantes, a las familias se les hace cuesta arriba, pero los gastos están siendo estos y de alguna forma, se van a reflejar en la cuota", anticipó.

"Para lo que son servicios, no tenemos ningún tipo de subsidio o apoyo, ni municipal ni provincial. Si bien ahora empezará a bajar la boleta de gas, debemos contar con ese fondo. Entendemos que el Estado no tiene por qué regalarnos la energía, pero un aumento tan importante es muy difícil de afrontar", acotó el presidente de la entidad y basándose en los años de participación activa y conducción de la cooperadora del Hogar, agregó: "No recuerdo un aumento así. Obviamente que se producían las subas estacionales de cada año, como en cualquier hogar, que en invierno se eleva y en invierno disminuye. Pero en este caso, el aumento es del valor del metro cúbico, no por cantidad consumido. Jamás recibimos una factura con semejante importe".