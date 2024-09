Cuenta regresiva para abrir las puertas al público del Salón Multifuncional Municipal

Estación Plus Crespo

La obra de remodelación de la ex Sala Municipal, ubicada sobre calle 25 de Mayo, está a pocos detalles de concluirse. No está previsto el tradicional corte de cintas, pero sí se ofrecerá una grilla de obras teatrales de elencos municipales, a modo de habilitación formal.

Recientemente, el intendente de Crespo, Dr. Marcelo Cerutti, exhibió los cambios que presenta el espacio y en tal sentido, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Estamos con mucha alegría de poder reinaugurarla, de comenzar a hacer uso, después de todas las remodelaciones que se han hecho. Le imprimimos actualización y modernización. La idea fue generar un espacio que no sólo sea para teatro, sino de utilidad para otras actividades. Se habló con gente del teatro, especialistas en audios, en iluminación, y se tomaron los distintos aportes, para que la sala sea funcional a diferentes actividades. Quedó moderna, segura; con salida de emergencia, puertas antipánicos, baños para personas con discapacidad; de manera que no sólo responde en términos de ingeniería, sino que también es práctica en el uso. Sigue manteniendo su escenario, que es algo que interesaba conservar".

Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente, destacó este salón tiene el doble de capacidad de la Sala Auditorio Municipal Eva Perón. Asimismo, detalló: "Se hizo una nueva instalación eléctrica. En la gestión anterior se había comenzado un sobretecho -tuvimos problemas de desagües pluviales-; se hizo un cajón de durlock; un cielorraso acústico y trabajamos con materiales que propicien esta condición, ya que necesitamos de esa característica para que funcionen bien los espectáculos artísticos".

"Se colocó cartelería de seguridad, vidrios blindados -ante una emergencia- y se hizo el reacondicionamiento de los baños para personas con movilidad reducida. No ampliamos el sector, sino que eliminamos subdivisiones", comentó, en ocasión de reseñar: "Es la meta que perseguimos para nuestros espacios, no sólo en este proyecto, sino en las mejoras que se vayan haciendo en dependencias municipales: accesibilidad, higiene y seguridad".

El subdirector de Cultura, Andrés Spreáfico, sostuvo que "Se trata de un espacio más para el encuentro, con capacidad para 200 personas, que podrán disponerse de acuerdo al requerimiento del organizador, lo que lo hace muy funcional. En la Sala Auditorio se harán actividades un poco más institucionales, empresariales y en este Salón Multifuncional las actividades más orientadas a lo artístico. Es una satisfacción ya poder disfrutarlo".

"Abrimos una agenda para reservar fecha y horario de uso, de la misma manera que se maneja el Eva Perón", confirmó el funcionario, al invitar a los diferentes exponentes culturales de la comunidad a tomar contacto.