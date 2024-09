Sin previas ni repetición de año: así funcionará la escuela secundaria en CABA

Jorge Macri presentó en la Ciudad de Buenos Aires un nuevo sistema de aprendizaje para las secundarias bajo el lema "Adiós a la escuela del siglo pasado", con la idea de implementar un eje centrado en el estudiante. A través de una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño explicó que cambia la manera en la que se organiza la secundaria para "mejorar el aprendizaje".

El objetivo de este sistema, que se implementará desde marzo de 2025, es que los estudiantes "aprendan motivados, desafiados y que desarrollen las habilidades necesarias para el mundo que los rodea".

En este marco, explicaron que la misma se basa en un aprendizaje por niveles donde la secundaria se seguirá organizando por años y no cambia la duración.

"Los chicos avanzarán por niveles en cada materia y sólo si cumplen los objetivos. Como el aprendizaje va a ser personalizado, en una clase pueden convivir chicos que estén aprendiendo Matemáticas de tercero, con otros que deban Matemáticas de segundo. Todos a su ritmo", indicó Macri.

En esta modalidad no se cambia el diseño curricular, pero desaparecen las previas. Si no se aprueba un nivel o contenido, no se podrá avanzar en ese nivel hasta aprobarlo. Un alumno no puede cursar, por ejemplo, matemáticas de cuarto año si no aprobó matemáticas de tercero. Esto sucede porque se deja de lado la rigidez de los años escolares tradicionales.

En este sistema los estudiantes deberán repetir el contenido no aprobado hasta que lo comprendan para poder avanzar de nivel. Es decir, no se repetirán años completos. Actualmente el alumno que repite debe recursar todas las materias, las aprobadas y las que no. Con el nuevo método se recuperará cada nivel no aprobado, un esquema similar a las carreras universitarias.

Claves para entender la reforma

• No se cambia el diseño curricular.

• No habrá más materias previas, pero si no se aprueba un nivel no se puede avanzar hasta lograrlo. Solo recibirán el título los estudiantes que hayan aprobado todas las materias.

• La duración de la secundaria es la misma, como ahora.

• Los alumnos repiten solo los contenidos y materias reprobadas. No repiten las materias que ya aprobaron ni un año entero.

• Se aprueba con exámenes, trabajos prácticos y mostrando comprensión de lo aprendido.

• Solo podrán egresar cuando hayan aprobado todas las materias.

• Los estudiantes se agrupan por edad al igual que hoy. En los espacios optativos puede darse mezcla de edades, pero las escuelas pueden organizar los grupos y espacios de manera tal que se eviten agrupaciones con edades y etapas de maduración dispares. Por ejemplo, que el espacio optativo de Programación tenga un turno para quienes tengan 13 a 15, y otro para quienes tengan 15 a 18 años.

Esta modificación curricular se llevará a cabo de manera piloto en 30 escuelas, 19 de gestión estatal y 11 de gestión privada, con el objetivo de extenderse a las casi 510 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

"Queremos dejar atrás la escuela secundaria del siglo pasado y avanzar hacia una educación moderna que contemple los distintos niveles de aprendizaje", afirmó Jorge Macri.

"Le estamos dando la libertad a los profesores para que a un chico que aprende rápido le pongan más contenido, y a aquellos que no entienden, la posibilidad de que se pongan al día", explicó el jefe de Gobierno porteño.

Al respecto, la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mercedes Miguel, explicó en diálogo con Cadena 3 (en Crespo FM 90.7) que se espera que en 2026 y 2027 este nuevo modelo se amplíe a todas las escuelas de la ciudad, basándose en la evaluación de los resultados obtenidos en 30 escuelas que formarán parte en 2025.

"El diagnóstico que tenemos sobre la mesa sobre lo que está pasando con los chicos, con su aprendizaje, con su presentismo y con su motivación, tiene un altísimo consenso. Cambió el mundo, cambiaron los estudiantes, necesitamos cambiar la secundaria", afirmó Miguel.

En ese marco, aclaró que "los contenidos son los mismos. Lo que va a cambiar es cómo se lo va a enseñar un profe a un estudiante". La propuesta busca que los docentes colaboren en la planificación de proyectos interdisciplinarios, permitiendo que los alumnos aprendan a través de la investigación y el trabajo en equipo.