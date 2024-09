Crespo se prepara para vivir un nuevo clásico en el Torneo de Paraná Campaña

Este domingo 29 de septiembre, Crespo será el escenario de otro clásico en el marco de la segunda fecha de la “Copa de la Liga” del Torneo de Paraná Campaña. Transmite FM Estación Plus 94.3 desde las 15.45 Hs.

Estación Plus Crespo

En esta oportunidad, la Asociación Deportiva y Cultural recibirá a Sarmiento en el estadio Eduardo Stieben Whirth, donde se espera un vibrante encuentro entre ambos equipos.

El partido, que dará inicio a las 15:45 horas, contará con la transmisión en vivo de FM Estación Plus 94.3. La cobertura estará a cargo del experimentado relator Mauricio Jacob, quien llevará todas las emociones del clásico a los hogares de los fanáticos que no puedan asistir al estadio. También lo podes escuchar por www.estacionplus.com.ar o podes descargar la App de Estación Plus Crespo desde Google Play

Cultural y Sarmiento se encuentran listos para medirse en un partido que promete ser una verdadera fiesta futbolística para la comunidad de Crespo y Paraná Campaña.