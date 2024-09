Desafían a practicar ejercicios físicos para prevenir enfermedades cardiovasculares

Estación Plus Crespo

En vísperas del Día Mundial del Corazón, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) ha puesto en marcha un plan de actividades que se desarrollarán este domingo a lo largo y ancho del país, en paralelo a una fuerte campaña de información y concientización, respecto de la incidencia que tiene la actividad física en la salud coronaria. "Es importante que valoricemos a la actividad física como una herramienta de prevención de enfermedades relacionadas al corazón", afirmó la especialista.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la Dra. Natalia Salcedo, integrante de la Federación Argentina de Cardiología, marcó diferencias conceptuales y puntualizó: "Cuando uno habla de actividad física implica moverse, salir del sedentarismo, dejar de permanecer la mayor parte del día sentado o echado. Y cuando decimos ejercicio físico, refiere a una actividad en forma regular, programada y progresiva, que es a lo que hay que apuntar. Para saber cómo hacerlo y que esté bien, es necesario hacer una prescripción médica y de los entrenadores personales, para que se combinen ejercicios de fuerza -que preservan nuestros músculos- y actividades aeróbicas -que preservan la capacidad cardio-respiratoria-", especificó.

"Estamos acostumbrados a salir a caminar un ratito, por distracción, porque es económico y fácil. No está mal, pero es insuficiente. Argentina tiene el 40% de la población que hace poca actividad física, es decir, no es sedentaria, pero no estamos logrando la cantidad recomendable de ejercicios por la Organización Mundial de la Salud", indicó la cardióloga.

No hay una edad determinada, al mismo tiempo que para todas las etapas de la vida es indispensable. Salcedo explicó que "los niños se ejercitan en forma lúdica, a través del juego; pasando por la adolescencia, la juventud, la adultez e incluso, el adulto mayor con más razón debe potenciar los ejercicios de fuerza. No nos imaginemos levantando peso, sino que con bandas elásticas o ejercicios isométricos, se alcanzan los objetivos. Se trata de evitar caídas, sarcopenias y demás. También las personas con capacidades diferentes deben hacer actividad física, en forma adaptada, individual o en grupos. No hay persona que esté excluida".

Las nuevas directrices de la OMS recomiendan por lo menos, de 150 a 300 minutos semanales de actividad física de moderada intensidad y 75 minutos de actividad vigorosa, por semana, para todos los adultos; incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

Derribando un mito, la integrante de la FAC sostuvo: "El ir a hacer las compras, barrer, hacer tareas en el hogar u otro espacio, pero que implican estar bastante tiempo en movimiento, no suple el ejercicio físico al que apuntamos. La persona está en movimiento, pero no es programado ni tiene una evolución, entonces resulta insuficiente. Está bien y es mejor que estar quieto, pero no logra cumplir con los parámetros que nos dan beneficios. Deberían tener un plan más estructurado y que se pueda hacer progresivo", recomendó.

En la temporada primavera-verano son más las personas que destinan un momento del día para una rutina física, sobre lo cual la médica especialista aconsejó: "Es fundamental evitar los horarios de calor intenso, buscar momentos que resulten cómodos y aquellos que disponen de una agenda más descontracturada, siempre es mejor a la mañana. Por un principio de la cronobiología, el ejercicio matutino activa hormonas que nos van a hacer más productivos durante el día. Quien no puede, igualmente durante el día es provechoso. Recordar una buena hidratación, buena alimentación, gestionar el estrés, tener un buen descanso; todo influye mucho en la prevención de las enfermedades del Siglo XXI, que son las enfermedades no transmisibles".

Este año, la Federación Argentina de Cardiología coordinó el desafío "+ Kilómetros + Vida". De esta forma, cada persona que participe de la actividad organizada en su ciudad, puede ingresar la distancia recorrida en una plataforma digital y así sumar el recorrido de cada uno uniendo, simbólicamente, los puntos continentales más extremos del país. “Queremos acumular entre todos, la distancia que une Ushuaia a la Quiaca, todos los argentinos caminando para cuidar nuestra salud cardiovascular”, señalaron desde la organización.

Salcedo apuntó que "con el celular se puede contabilizar el recorrido y expresado en metros, todos podemos sumar a este desafío colectivo. Deben ingresar su resultado personal al sitio oficial https://comunidadfac.org.ar/ y de esa manera estarán participando de esta actividad simbólica. En dicha página de Internet, encontrarán además interesantes recomendaciones e información respecto de esta temática".